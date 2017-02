CLEAN UP MAURITIUS AND EMBELLISHMENT CAMPAIGN : Maurice appelée à s’embellir en devenant plus propre 

Redorer le blason de notre île. Tel est l’objectif que s’est fixé un comité ministériel chapeauté par le vice-PM et ministre des Terres et du Logement, Showkutally Soodhun. Ce comité a vu le jour en raison des pluies torrentielles et des cyclones auxquels l’île Maurice n’échappe pas.

Depuis mardi, maires et présidents des Conseils de District se sont rencontrés pour se charger de faire des réunions régionales en vue d’identifier les lieux à être nettoyés. Pour cela, ils devront inclure le secteur privé, les ONG, les Forces Vives et toutes les autorités concernées. Ils se devront par la suite soumettre un progress report. Et vendredi, le comité ministériel s’est à nouveau réuni pour prendre connaissance du rôle que devra jouer chaque ministère. À ce stade, confie le service de presse du ministre Soodhun, la liste des régions qui doivent être récurées sera arrêtée et les

travaux de nettoyage

enclenchés d’ici la semaine prochaine.

Lors du coup d’envoi au Centre Swami Vivekananada, l’objectif était clair pour le vice-PM Soodhun. “Such a campaign is a matter of concern for and an issue which relates to all ministries, departments, organisations of the private sector and NGO.” Il se dit convaincu qu’il était impératif de réunir “a multi-sectoral committee” pour arriver aux résultats escomptés, sachant pertinemment bien que “tous les coins et recoins de l’île Maurice doivent être propres et impeccables avant les festivités du 12 mars prochain.” Il met également en exergue l’importance que le comité continue à s’assurer que notre île demeure d’une “blancheur immaculée” en tout temps.

L’accent a donc été mis sur deux éléments: une collaboration multi-sectorielle et une participation de la communauté. Le premier étant, bien évidemment, de mettre en place un “multi sectoral task force” qui inclut la communauté en identifiant le rôle de chacun. Le Task Force inclut donc le Prime Minister’s Office (PMO), la National Developement Unit (NDU), la Mauritius Ports Authority (MPA), le Civil Aviation Department (CAD), le DCP Taujoo et la Special Mobile Force (SMF) , de même que le ministère de l’Énergie et des Utilités Publiques, le Central Electricity Board (CEB), la Central Water Authority ( CWA), le ministère des Infrastructures Publiques, du Transport Terrestre, des ingénieurs et la Road Development Authority (RDA); le ministère de l’Éducation, des Ressources Humaines, de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique; le Tourisme et la Mauritius Tourism Promotion Authority (MTPA), la Santé et la Qualité de la Vie, la Sécurité Sociale, National Solidarity et Environment & Sustainable Development, l’AgroIndustrie et la Sécurité Alimentaire, les Collectivités Locales et les Iles Éparses. Les représentants du secteur privé sont Business Mauritius, la Chambre du Commerce et d’Industrie, la Chambre de l’Agriculture, l’Association des Hôteliers et Restaurateurs de l’Ile Maurice (AHRIM) de même que les Private Parliamentary Secretaries (PPS) et le Mauritius Council of Social Service (MACOSS).

Le rôle du TASK FORCE est d’abord d’identifier et d’effectuer le suivi des mesures mises en place de chaque secteur, ensuite de se rencontrer sur une base hebdomadaire jusqu’au 11 mars prochain pour passer en revue les progrès et conseiller le gouvernement sur les mesures relatives et se rencontrer par la suite mensuellement, et enfin de renouveler les

rencontres pour maintenir l’état de propreté.

Ainsi, chaque ministère aura son rôle à jouer. À titre d’exemple, le ministère des Infrastructures Publiques et la RDA auront pour tâche que des buissons mi-longs soient plantés sur les rond points, que l’herbe soit tondue et que ces lieux soient embellis.

Un volet spécifique a, en outre, été consacré à la Mobilisation Sociale et la Communication en vue d’assurer un état de propreté dans la durée. Ainsi, a plaidé, le ministre Soodhun, un changement de mentalité et d’attitude est primordial en la circonstance.