CLEAN UP MAURITIUS—INTENSIFICATION DE LA CAMPAGNE: Collecte de déchets les 18 et 19 mars

Dans le cadre de la campagne « Clean Up Mauritius », lancée le 5 mars dernier par le Premier ministre, Pravind Jugnauth, au centre de jeunesse de Floréal, le comité de suivi, sous la présidence du vice-Premier ministre, le ministre des Terres et du Logement Showkutally Soodhun, a pris la décision de réserver les 18 et 19 mars pour une collecte de déchets divers, à l'instar de vieux matelas, d'appareils électroménagers ne fonctionnant plus ou de tout autre déchet encombrant chez les habitants à travers l’île.

Dans ce sillage, les Mauriciens sont invités à entreposer leurs déchets dans un coin de leur cour. Des camions, mis à disposition par les collectivités locales, sillonneront ensuite l’île pour les récupérer, les déchets étant ensuite acheminés vers Mare-Chicose. Ceux qui pourront être recyclés seront récupérés. Le but, selon le comité, est de faire ressortir que « l’activité de dimanche dernier (Ndlr : le 5 mars) n’était pas qu’un show, mais le nettoyage et l’embellissement du pays doivent se poursuivre tout le long de l’année avec la collaboration des collectivités locales et de la population ».

Le comité a évoqué « la nécessité d’une meilleure coordination entre les différentes autorités pour mener à bien ce programme, surtout concernant le nettoyage des lieux publics, comme les abords des autoroutes, qui sont souvent dans un piteux état, de même que des amoncellements de déchets ». Aussi, le secteur privé et les organisations sont appelés à collaborer. Le comité a également décidé de mener une campagne de sensibilisation agressive auprès de la population. Dans ce but, les PPS animeront des réunions à l’intention des entreprises privées, des Ong et des autorités locales dans leurs régions respectives. Après un constat effectué concernant les terrains en friche de propriétaires privés, mais également des collectivités locales, le comité invite tous les responsables à procéder à leur nettoyage. Au cas contraire, « les collectivités locales procéderont au nettoyage et les propriétaires devront s’acquitter de la facture ».

Par ailleurs, pour prévenir la prolifération de moustiques, les autorités demandent aux Mauriciens de prendre toutes les précautions et d’entreprendre les actions nécessaires pour éviter l’accumulation d’eau. Le ministère de la Santé et de la Qualité de la vie propose un programme de fumigation et ceux qui le souhaitent pourront prendre contact avec le département sanitaire de leur localité pour un exercice dans leur cour. Le comité interministériel de la « Clean up Mauritius Campaign » prévoit de se réunir une fois par semaine pour en faire le suivi. L’idée de cette campagne nationale de nettoyage est d’inviter tous les citoyens à assurer la propreté de leur environnement, des villes, des villages et du pays en général en vue de la célébration, en mars 2018, du 50e anniversaire de l’accession de Maurice à l’indépendance.