CLEAN UP MAURITIUS : L’île appelée à devenir plus propre et verdoyante 

En raison des pluies torrentielles et des cyclones auxquels l’île Maurice est sujette, un comité ministériel a vu le jour en vue de nettoyer et d’embellir le pays. Le coup d’envoi de cette campagne a été donné ce matin par le vice-Premier ministre et ministre du Logement, Showkutally Soodhun, qui préside le comité, au Centre Swami Vivekananda, à Pailles. Étaient présents plusieurs ministres, des représentants des ministères concernés de même que des partenaires du privé.

Pour Showkutally Soodhun, l’objectif est clair du fait que « such a campaign is a matter of concern for and an issue which relates to all ministries, departments, organisations of the private sector and NGO ». Il se dit par ailleurs convaincu qu’il était impératif de réunir « a multi-sectoral committee » pour parvenir aux résultats escomptés. D’autant que l’autre raison étant que « tous les coins et recoins de l’île Maurice soient propres et impeccables avant les festivités du 12 mars prochain ». Et de préciser que le comité continuera à s’assurer que notre île demeure d’une 'blancheur immaculée' en tout temps.

L’accent a donc été mis sur deux composantes que sont une collaboration multisectorielle et une participation de la communauté. Le premier étant bien évidemment de mettre en place une « multi sectoral task force », qui inclut la communauté en identifiant le rôle de chacun.

La task force inclut, lui, le Prime Minister’s Office (PMO) la National Development Unit (NDU), la Mauritius Ports Authority (MPA), le Civil Aviation Department (CAD), le DCP Taujoo, et la Special Mobile Force (SMF), de même que le ministère de l’Energie et des Services publics, le Central Electricity Board (CEB), et la Central Water Authority (CWA), le ministère des Infrastructures Publiques, des ingénieurs et la Road Development Authority (RDA), le ministère de l’Education, celui du Tourisme et la Mauritius Tourism Promotion Authority (MTPA), le ministère de la Santé, celui de la Sécurité Sociale, la National Solidarity et Environment & Sustainable Development, le ministère de l’Agro-Industrie, et les Collectivités Locales, les Iles Éparses, entre autres. Les représentants du secteur privé sont Business Mauritius, la Chambre de Commerce et d’Industrie, la Chambre de l’Agriculture, l’Association des Hôteliers et Restaurateurs de l’Ile Maurice (AHRIM), de même que les Private Parliamentary Secretaries (PPS) et enfin la Mauritius Council of Social Services (MACOSS).

Le rôle de la task force consiste à identifier et effectuer le suivi des mesures mises en place dans chaque secteur. Des rencontres sur une base hebdomadaire jusqu’au 11 mars seront tenues pour passer en revue les progrès et conseiller le gouvernement sur les mesures relatives. Ces réunions se feront par la suite sur une base mensuelle. La task force souhaite également poursuivre les rencontres en vue de maintenir l’état de propreté.

Ainsi, chaque ministère aura son rôle à jouer. À titre d’exemple, le ministère des Infrastructures Publiques et la RDA auront comme responsabilité de planter des buissons mi-longs sur les ronds-points et s’assurer que l’herbe soit tondue et que ces endroits soient embellis.

Un volet spécifique a, en outre, été consacré à la Mobilisation Sociale et la Communication en vue de garantir un état de propreté dans la durée. Ainsi, le président du comité a plaidé pour un changement de mentalité, soutenant qu’un changement d’attitude est prépondérant. Plusieurs sous-comités s’occuperont d’un secteur, à l’instar d’un comité consacré aux plages, un autre pour les bâtiments du gouvernement, entre autres.

À l’issue de son allocution, Showkutally Soodhun a fait un plaidoyer à l’assistance présente. Le comité devra travailler à partir de demain. Il s’est de plus emporté contre l’absence du Permanent Secretary de l’Agro-industrie.