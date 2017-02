CLEAN-UP MAURITIUS : Pravind Jugnauth lancera officiellement la campagne nationale

Le Premier ministre, Pravind Jugnauth, procédera au lancement officiel de la campagne nationale Clean-up Mauritius le 5 mars. L’idée de cette campagne est d’inviter à tous les citoyens à assurer la propreté de leur environnement immédiat, des villes et villages et du pays en entier en vue de la célébration en mars de l’année prochaine du 50e anniversaire de l’accession de Maurice à l’indépendance. Un comité présidé par le vice-Premier ministre Showkutally Soodhun a procédé à la mobilisation de tous les acteurs et parties prenantes dans le cadre de cette campagne.

Cette instance comprend les représentants du bureau du Premier ministre, de la National Development Unit (NDU), la Mauritius Ports Authority (MPA), du Civil Aviation Department (CAD), de la police et la Special Mobile Force (SMF), des ministères de l’Énergie et des Services publics ; des Infrastructures publiques ; de l’Éducation ; du Tourisme de la Santé, de la Sécurité Sociale ; de la National Solidarity et Environment & Sustainable Development ; de l’Agro-industrie ; des Collectivités Locales ainsi que ceux de plusieurs organisations gouvernementales dont la MTPA. Le monde des affaires est représenté par Business Mauritius, la Chambre de Commerce et d’Industrie, la Chambre d’Agriculture, l’Association des Hôteliers et Restaurateurs de l’Ile Maurice (AHRIM) et les ONG par le MACOSS.

Les administrations régionales sont appelées à jouer un rôle majeur dans le cadre de cette campagne. Ainsi, elles sont invitées à fleurir leurs villages alors que les autorités urbaines sont invitées à accorder d’avantage d’importance au nettoyage des rues et des bâtiments. Le ministre des Administrations régionales et des Îles éparses, Mahen Jhugroo, a déjà animé au moins deux réunions avec les maires et les présidents des conseils de district pour les inviter à embellir leurs localités respectives.

Toutes une série d’activités sont prévues avant le 12 mars et se poursuivront pendant toute l’année jusqu’à l’année prochaine. « Il s’agira d’introduire une culture de discipline, de respect de l’environnement et de propreté dans tout le pays », fait-on ressortir.