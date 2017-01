À CLÉMENCIA : Noëla François, la première centenaire du Nouvel An

L’île Maurice compte son premier centenaire en ce 1er janvier 2017. À l’aube de cette nouvelle année, Noëla François, aussi connue comme Mam pour les proches et Tantine Baba pour les autres, souffle aujourd’hui ses 100 bougies. Un sentiment de fierté anime la petite localité de Clémencia, située non loin de Bel-Air-Rivière-Sèche. C’est avec une joie immense que la doyenne des François, née Calie, accueille cet anniversaire qui aura un goût spécial car deux de ses fils et sa petite-fille Rose Sarah ont fait le déplacement de France pour l’occasion.

Tantine Baba n’a pas de gros soucis de santé si ce n’est qu’elle souffre de diabète. Par contre, son ouïe et sa vue ont nettement baissé, ce qui, dit-elle, la chagrine. Noëla François mange beaucoup de légumes et, quelques fois, un peu de poulet, sans oublier son p’tit whisky de temps en temps. Elle ne mange plus de viande de bœuf et de porc. Après son petit déjeuner, elle passe sa journée à s’asseoir, à bavarder avec ses proches ou les visiteurs occasionnels et à regarder la télévision bien qu’elle ne voit plus rien. “Je marche pour aller aux toilettes mais dois me faire aider pour le bain. Je ne prends pas de thé, simplement un peu de lait avec des céréales”, raconte-t-elle.

Ces petits détails mis de côté, la nouvelle centenaire vit bien et est toujours mobile bien qu’elle doit se faire aider de ses proches, notamment de sa fille Josiane Darga, 62 ans. Noëla François, qui a une bonne mémoire, se rappelle avoir fait naître bon nombre d’enfants dans son petit village de Clémencia qui s’étire jusqu’à Bel-Air-Rivière-Sèche. Autrefois, dit-elle, elle avait bien des recettes de tisanes qu’elle concoctait avec amour pour soigner ceux qui en avaient besoin: “Lontan pas ti kuma aster là. La tisane meme nepli ena. Lavi inn bien sanze. Lontan ti bien miser, ti manz manioc, patate pou viv.”

En raison de la pauvreté qui prévalait, Tantine Baba n’a pu aller à l’école, d’autant qu’elle a dû travailler dans les cressonnières lorsqu’elle devint orpheline de père à 11 ans. Elle dit ne plus se souvenir à quel âge elle a épousé son mari Régis Francois, décédé depuis longtemps. De leur union sont nés plusieurs enfants, dont six sont encore vivants. Actuellement, Noëla Francois a 29 petits-enfants, trois étant décédés. De ses 59 arrière-petits-enfants, deux ne sont plus, et l’on compte 39 arrière-arrière-petits enfants. “Cinq générations en tout”, se félicite-t-elle.

Tantine Baba dit avoir vécu une vie heureuse malgré la misère de son jeune âge. Elle a même eu la chance de faire un voyage en France chez ses proches en 1997. “Ti bien promené.” (…) “Li ti anvi ale enkor, mai pann gagn l’occasion”, dit son fils Sylvain.

Tantine Baba confie ne pas avoir de regrets dans sa vie, mais reconnaît qu’elle regrettera ses proches si ces derniers devaient la laisser un jour. “Ce que personne ne fera”, lui précise, immédiatement une petite-fille. Le secret de sa longévité : “Zezi inn trouv ki malgre bann miser monn passé, zamé mo pann blié li. Monn touletan prié li ek zordi li donn mwa sa don ress ziska 100 ans.”

Une fête entre proches est prévue aujourd’hui au village hall de la localité, tandis que la fonction officielle de ce bel anniversaire de Noëla François se déroulera ultérieurement.