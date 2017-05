CLIFFORD, 23 ANS : “Pour manger, je dois voler”

Clifford, 23 ans, est un cambrioleur. Depuis quelques années, il survit en commettant des petits larcins. Ne pouvant travailler en raison d’une blessure au genou, il s’est résolu à suivre cette voie peu valorisante, avec laquelle il arrive à s’en sortir tant bien que mal.

“Tou le zour, mo mars marse pou get enn kou si mo kapav gagn enn trasman. Samem mo rol”, confie-t-il, sans état d’âme. Se présentant à nous vêtu d’habits de fortune, avec un pantalon déchiré, des chaussures trouées et un vieux t-shirt posé sur les épaules, il a l’air de quelqu’un qui n’a pas beaucoup dormi. “Mo bizin trase aswar, lizour mo al get gete ki mo kapav trouve pou kokin apre”, dit-il.

“Bann ki konn mwa kone mo trase”.

Sa maigreur laisse deviner qu’il ne mange pas à sa faim. “Je n’ai pas de quoi bien manger tous les jours. Parfois, je dois fouiller les poubelles; d’autre fois, je dois demander aux passants un morceau de pain. Mais la plupart du temps, pour manger, je dois voler.”

Dans la région où il habite, tout le monde le connaît comme “enn traser”, selon ses propres mots. “Bann ki konn mwa kone mo trase, me zot kone mo pa pou kokin zot. Mo al dan lezot landrwa. Ena gagn mwa droger, me li pa vre. Li vre mo linz souvan bien sal lor mwa, me mo pa enn move dimounn”, dit-il en souriant. Nous lui demandons s’il n’a pas de remords lorsqu’il commet des larcins : il répond par la négative. “Ma situation ne me permet pas d’avoir des remords. Pour moi, l’équation est simple : si je ne vole pas, je ne mange pas.”

Alors qu’il nous relate son quotidien, Clifford est aux abois, comme s’il ne souhaitait pas que quelqu’un le surprenne en train de nous parler. Mais la vérité est tout autre. Clifford a peur qu’on lui tombe dessus et qu’on le passe à tabac. “Je suis toujours comme ça; c’est un réflexe. J’ai été parfois pris à partie par des gens que j’avais volés ou qui croyaient que je les avais volés. Ma vie est ainsi faite. Je n’ai pas le choix.”

“Mo kokin me mo pa violan”.

Jouant avec ses cheveux, il poursuit son histoire. Il sort soudain un portable de sa poche. “C’est tout ce que j’ai en ce moment, je vais devoir trouver un acheteur pour pouvoir avoir de quoi manger ce soir. Il y a quelqu’un avec qui je fais des deals sur les portables que je vole. J’irai le voir tout à l’heure.” Il finit par nous avouer qu’il a pris le téléphone dans le sac d’une dame, il y a quelques jours. Il nous confie qu’il peut négocier jusqu’à Rs 1,000 contre ce portable.

“Mo kokin me mo pa violan, zame mo menas dimounn pou pran zot kas.” Pourtant, un de ces larcins a failli mal tourner. Ayant repéré un moteur de bateau dans une cour pendant la journée, il s’y est rendu la nuit pour commettre son forfait. “Mo ti pe pran moter-la pou mo ale kan mo tann laport ouver deryer mwa e enn boug koumans kriye voler. Mo larg moter mo galoupe me linn ratrap mwa. Monn oblize tir mo cutter pou defann mwa e monn bles li lor so vant.”

Clifford a pris l’habitude de faire main basse sur tout ce qui a une valeur marchande. Bijoux, bicyclettes, sacs et vêtements sont les objets qu’il vole le plus souvent. Ainsi que l’argent qu’il trouve dans les portefeuilles qu’il vole, notamment au Champ de Mars pendant la saison hippique. “Pendant les courses, j’arrive à gagner ma vie. J’ai tellement volé de l’argent ou des portefeuilles que j’arrive à le faire sans que la personne ne s’en aperçoive. Monn fini gagn lame la.”

Casier judiciaire.

Orphelin de ses deux parents depuis plusieurs années, il vivait avec son frère dans une petite bicoque en tôle avant que celui-ci ne se marie et n’aille habiter ailleurs. À l’époque, Clifford faisait des petits boulots, notamment celui de maçon. Mais une vilaine blessure au genou lors d’une chute l’a contraint à abandonner ce métier. “Un maçon doit être fit physiquement, car c’est un travail très dur pour les muscles. Avec mon genou qui me joue des tours à chaque gros effort, je ne peux plus exercer ce métier.”

Ne pouvant plus compter sur la maçonnerie, Clifford a essayé d’autres petits boulots plus légers. “J’ai un casier judiciaire, j’ai déjà fait de la prison pour recel de gandia. J’ai du mal à trouver du travail à cause de cela. J’ai essayé de collecter de la vieille ferraille pour avoir des sous, mais ça ne me plaisait pas trop. Puis, un jour, un ami m’a dit qu’il avait volé le portefeuille de quelqu’un au Champ de Mars et qu’une somme de Rs 3,000 s’y trouvait.” Dans la tête du chômeur, c’est le déclic. Un samedi, il accompagne son ami aux courses et finit par voler 3 portefeuilles, dans les deux compères trouvent plus de Rs 5,000. “Depuis ce jour, je n’ai fait aucun autre travail”, dit celui qui ne se gêne pas à comparer cette activité répréhensible à un travail.