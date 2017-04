CLÔTURE DE LA SEMAINE MONDIALE DE LA CRÉATIVITÉ ET DE L’INNOVATION : « Light of the world », exemple parfait de la contribution de l’art et de la créativité

La semaine mondiale de la Créativité et de l’Innovation, qui a débuté le 15 avril, date de la naissance du grand créateur polyvalent, Leonardo Da Vinci, a pris fin hier dans une ambiance peu festive. Pourtant, depuis que Prométhée a volé, à ses dépens, le feu de l’intelligence créatrice aux Dieux de l’Olympe, l’homme, qui au départ était dépourvu de tout savoir-faire inné, fut doté de la vivacité novatrice qui lui permit de s’élever au premier rang de tous les êtres vivants.

Depuis, tous les prophètes, philosophes et autres sages n’ont eu de cesse de lui rappeler que cette intelligence, héritée des Dieux, rime avec respect et responsabilité. Le fils de Dieu lui-même s’y est évertué lors de son bref, mais pittoresque séjour parmi nous, il y a 2 000 ans. Ses méthodes furent des plus créatives et innovantes avec ses paraboles, ses miracles et son style de vie de poète et d’artiste.

Au fond de l’abîme, le grand Oscar Wilde n’abonde-t-il pas dans ce sens à propos du Christ dans sa lettre « De Profundis » ? Ainsi, le poète écrivain déclara : « I see a far more intimate and immediate connection between the true life of Christ and the true life of the artist. » Ou encore : « It is the imaginative quality of Christ's own nature that makes him this palpitating centre of romance. The strange figures of poetic drama and ballad are made by the imagination of others, but out of his own imagination entirely did Jesus of Nazareth create himself. »

Ce pouvoir de créer, nous l’avons tous et nous avons le devoir de le valoriser pour le bien-être de toute l’humanité car le bonheur qui s’y irradie est sublime, profond, rayonnant et éternel. Tenez, la peinture de Holman Hunt, talentueux artiste britannique du XIXe siècle, intitulée The Light of the world, est le parfait exemple de la contribution de l’art et de la créativité dans la communication du message du Christ.

Observons ensemble quelques détails pertinents de cette œuvre immense dont un des deux originaux se trouve au St Paul’s Cathedral, à Londres :

- Jésus tient une lampe qui irradie la lumière dans un décor pour le moins lugubre et effrayant. Regardez cette forêt à l’arrière-plan.

- Jésus frappe à la porte de sa main droite et il semble l’avoir fait depuis un moment déjà car les plantes sauvages ont eu le temps de pousser devant la porte. Cette mauvaise herbe représente le péché. De plus, le pied de Jésus pointe dans une direction qui suggère qu’il est sur le point de partir lassé de frapper à la porte de celui qui ne veut ouvrir car le crépuscule annonce la nuit… La fin de vie.

- La porte n’a pas de poignet. Elle ne peut être ouverte que de l’intérieur. Ce qui suggère que c’est du cœur qu’elle doit s’ouvrir à la lumière du Christ.

- Il est dit que le regard du Christ dans la peinture croise celui qui la contemple à n’importe quel angle !

Ce ne sont là que quelques détails de cet édifiant ouvrage qui confirment la puissance illuminatrice de la créativité artistique pour inspirer, motiver, expliquer et sauvegarder dans le temps des notions des fois insaisissables.

Ne laissons pas mourir dans sa tige de fenouil ce feu qu’a dérobé Prométhée aux Dieux de l’Olympe, mais ravivons-le en valorisant le génie créateur et artistique sous toutes ses formes sous le regard bienveillant de la lumière du monde…



Sources : The light of the world decoded. A resource booklet for teachers and students.