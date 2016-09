CLUB MED D’ALBION: Fashion TV Red Carpet Gala Event

Le Club Med d’Albion accueille ce soir le Fashion TV Red Carpet Gala Event, organisé par Eco Planet, spécialisé dans les événements internationaux, à la demande de Fashion TV Mauritius. Au programme, une touche de glamour avec pour mission de faire connaître les mannequins mauriciens et de leur permettre de côtoyer des professionnels du métier.

Designers et DJ auront l’opportunité de collaborer avec Fashion TV International. La soirée verra la participation de six mannequins internationaux, deux designers de renoms, DJ Meduza, entre autres… Le Gala Dinner sera suivi d’un défilé de mode exclusif et la fête se terminera par une soirée dansante VIP avec la participation des modèles et DJ internationaux. Les créateurs locaux auront l’occasion d’exposer leurs créations et les mannequins mauriciens pourront défiler sur la même plateforme que les mannequins internationaux. Le spectacle sera enregistré pour être diffusé sur Fashion TV à travers le monde, donnant ainsi une visibilité internationale à Maurice et à l’industrie mauricienne de la mode.

Fashion TV est la première chaîne mondiale de mode, avec une audience de 500 millions de personnes et qui est aussi le site préféré de mode sur YouTube. La soirée comprend deux forfaits VVIP, à partir de 18h avec un package All Inclusive (arrivée tapis rouge, une session de photo dès l’arrivée, apéro, canapés, dîner sur cinq choix de cuisine, champagne, live music, défilé de mode, soirée dansante avec DJ Vee de Maurice et Djette Meduza.) Le prix est à Rs 3 500. Le deuxième forfait VIP démarre à 21 h 30 et comprend un package All inclusive soit boissons, champagne, défilé de mode, soirée dansante avec DJ Vee et Djette Meduza. Le prix est de Rs 1 700. Les billets sont en vente sur le Rezo Otayo au 4669999 ou 52559350.