CLUB SERVICE : Lancement du Rotary Club de Floréal

Un nouveau club est venu se joindre à la grande famille des Rotariens à Maurice, celui de Floréal avec pour présidente Anna Shaheen Toraub. Il arrive à point nommé en cette année du centenaire du Rotary, a souligné le gouverneur du District 9220 du Rotary, Dominique Pota, qui a fait le déplacement de La Réunion dans le cadre de cette cérémonie d’intronisation, tenue le 30 mars à Floréal.

Au cours de cette cérémonie, appelée la Charter night, le club de Floréal s’est vu remettre la charte rotarienne qui valide son admission. Il y a ensuite eu l’intronisation des nouveaux membres. Il en compte une vingtaine, la plupart étant de jeunes professionnels et des entrepreneurs évoluant dans des filières aussi diverses que l’enseignement, la finance, le droit, la médecine, la fonction publique, la restauration, le droit, le tourisme, entre autres. La présidente, fait ressortir un document diffusé à la presse, compte quant à elle « un long parcours au sein du Rotary » et « est reconnue pour son engagement social ».

Lors de son intervention, Dominique Pota devait rappeler les valeurs rotariennes et mettre l’accent sur le thème choisi par le Rotary cette année pour fêter son centenaire : « Le Rotary au service de l’humanité. »

La soirée a aussi vu la participation du Gouverneur de district entrant, Manoj Vaghjee, de la maire de Curepipe, Sybille Lolochou, et du Chief Operating Officer de Thomas Cook Mauritius, Shakeel Dyall. Plusieurs dignitaires du monde rotarien à Maurice, dont l’accompagnateur du Rotary Club de Floréal, Jacques Daniel Sungaren, étaient présents.

Le District 9220 du Rotary est une région qui regroupe les Comores, Djibouti, Madagascar, Mayotte, les Seychelles, La Réunion et Maurice.