CLUNY ACCIDENT FATAL : David Fortuno meurt coincé entre deux camions

Jean Marie David Fortuno, 25 ans, a connu une fin atroce quand il s’est retrouvé coincé entre son camion et celui de son ami Nitesh Appayadoo (22 ans) hier après-midi sur la route Royale à Cluny. L’ironie est que la victime, habitant Trou-d’Eau-Douce, avait sollicité l’aide de ce dernier car son véhicule avait eu un problème de power steering. Les deux jeunes travaillaient comme chauffeur pour le compte d’une compagnie de ramassage d’ordures. David Fortuno devait se rendre à Mare-Chicose hier pour déverser une benne à ordures quand il a sollicité l’aide de son ami sur la route.

Dans sa version des faits, Nitesh Appayadoo a déclaré à la police qu’une fois arrivé sur place, il a vu David Fortuno qui examinait son camion sur la route. Après les réparations nécessaires, ce dernier est resté à côté de son véhicule alors que Nitesh Appayadoo a pris le volant du sien. Il a alors doublé le camion de son collègue pour reprendre sa route quand le drame s’est produit. David Fortuno s’est retrouvé coincé entre les deux engins.

C’est Nitesh Appayadoo qui a contacté le SAMU, alors que la police de Rose-Belle est descendue sur les lieux pour un constat. Un médecin devait confirmer le décès du jeune homme sur le lieu du drame. Son cadavre a été transporté à la morgue de l’hôpital Victoria, Candos, où l’autopsie pratiquée par le Dr Shaila Jankee-Parsad a attribué le décès à de multiples blessures. Entre-temps, l’ami de la victime a été soumis à un test d’alcoolémie qui s’est avéré négatif. Cependant, il a été placé en détention policière pour le besoin de l’enquête. Il devait être traduit en cour aujourd’hui sous une accusation provisoire d’homicide involontaire. Les deux camions ont été placés sous séquestre et ils seront examinés par des officiers du Scene of Crime Office. Les funérailles de Jean Marie David Fortuno devaient avoir lieu ce matin en l’église Notre Dame du Bon Secours à Trou-d’Eau-Douce.



GOODLANDS-DÉLIT DE FUITE : Le chauffard n’a pas de permis de conduire

La police de Goodlands a arrêté le chauffard qui a percuté mortellement un trentenaire le 5 avril à Mlle Jeanne, Goodlands. Ce jeune de 23 ans, habitant Petit-Raffray, ne s’était pas arrêté ce jour-là alors qu’il conduisait le van de son cousin. Ce n’est que samedi que la police a pu mettre la main sur lui lors d’un simple contrôle de routine. Des policiers l’ont intercepté à Goodlands alors qu’il était au volant d’une Toyota blanche.

Les policiers lui ont demandé de présenter son permis de conduire, sur lequel était inscrit le nom d’une autre personne mais avec sa propre photo dessus. Comme le document paraissait suspect, la police lui a demandé sa carte d’identité pour une vérification. Elle s’est rendu compte que le permis était un faux. Le suspect a admis avoir pris la licence de son cousin et placé sa photo dessus avant de la photocopier. En examinant de près le véhicule, les policiers ont remarqué que l’avant était endommagé. Le jeune homme a été verbalisé pour forging documents et relâché sur parole. Cependant, le van a été saisi pour les besoins d’enquête.

Quelques heures plus tard, la police a convoqué à nouveau le jeune homme pour l’interroger sur l’accident survenu le 5 avril à Goodlands. Il a avoué avoir renversé le trentenaire, sans prévenir la police. Il a été arrêté et placé en détention policière. Il devait être traduit au tribunal de Pamplemousses aujourd’hui sous quatre charges provisoires : Involuntary homicide, culpable omission, Driving under disqualification et using forged documents.