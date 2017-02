CNT : Bodha évoque une transformation profonde du transport en commun

Le ministre des Infrastructures publiques et du Transport Nando Bodha, présent à l'ouverture d’une session d’insertion organisée par la Corporation Nationale de Transport (CNT) à l’intention de ses nouvelles recrues (receveurs et chauffeurs) au dépôt de Forest-Side, a exhorté les employés de la CNT à faire preuve de professionnalisme dans leur travail. Selon lui, tout est mis en œuvre pour une modernisation de la compagnie. L’achat d’une centaine d’autobus “semi low-floor” de marque Yutong par la CNT se situe dans ce contexte. Dans la foulée, le ministre a annoncé l’acquisition prochaine de quelques autobus hybrides par la CNT.

Nando Bodha a aussi mis l’accent sur la nécessité d’offrir un service de qualité aux passagers. Il devait également lancer un appel aux nouvelles recrues afin qu’elles travaillent dans l’intérêt de la corporation, et ce tout en restant courtois envers les passagers. Selon le ministre, le secteur du transport public connaîtra « très bientôt une transformation profonde » avec l’introduction d’un mode alternatif de transport, soit le métro express.

Les nouvelles recrues, 67 chauffeurs et 76 receveurs, ont tour à tour suivi des sessions d’insertion animées par le conseiller en sécurité routière au ministère des infrastructures publiques et du Transport Daniel Raymond, le Human Resources Manager de la CNT Pradipkumar Pursun, le Traffic Manager Pradeep Panday et le Regional Manager M. Koosul. Le président de la CNT, Ashvin Gokhool, s’est également adressé aux nouveaux chauffeurs et receveurs. La CNT opère une flotte de 556 autobus et dessert 92 routes à travers le pays. Plus de 3 500 trajets sont couverts par jour pour une moyenne quotidienne de 150 000 passagers.