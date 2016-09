« CŒUR À CŒUR AVEC LE PÈRE LAVAL » : « De l’amour pour les pauvres, aucune complaisance pour la société » selon Père Bernard Hym

« La publier est, pour nous à Maurice, non seulement un devoir de mémoire, mais surtout un moyen de sortir des idées toutes faites, et souvent caricaturales, sur la période post-esclavage. » Tel est là le propos de « Cœur à Cœur avec le Père Laval », deuxième publication du père Bernard Hym sur le missionnaire français, débarqué à Maurice le 14 septembre 1841. Son courrier permet au lecteur de suivre son parcours, d’abord en tant que médecin en France, ensuite en tant que séminariste, puis prêtre et, enfin, missionnaire à Maurice. Un chemin de vie d’où jaillit beaucoup d’amour pour les pauvres, mais aussi une absence totale de complaisance envers les travers de la société.

Du prêtre français, dont la venue à Maurice n’aura pas été appréciée du gouverneur anglais et de la population blanche, le père Laval recevra, 23 ans plus tard, à l’occasion de ses funérailles, la sympathie d’un tiers de la population, toutes religions confondues. À la base de ce revirement de situation, « le regard plein d’amour qu’il porte sur chacun », selon le père Bernard Hym. Cela ne l’empêchera pas pour autant d’être sans complaisance « pour le péché ». Chaque être ayant « du prix aux yeux de Dieu, il devient ce regard de Dieu pour l’Île Maurice au sortir de l’esclavage », souligne le père Hym dans son introduction. Ce qu’il retient chez le père Laval, c’est « cet amour inconditionnel aux plus pauvres, un amour qui ne juge pas les personnes, mais ouvre le cœur et les mains généreusement ». Le père Hym indique que « les copies des lettres à notre disposition représentent 475 pages calligraphiées – rarement les originaux – hélas ! ». Et de respecter l’orthographe du père Laval, de même que ses tournures grammaticales et son style.

Mais comment a surgi ce besoin de rassembler les écrits du père Laval ? « Je crois qu’en bon Français, j’ignorais tout : et de Maurice et du père Laval. J’avais bien lu la vie du père Laval mais, en arrivant à Maurice, il y a 28 ans, j’ai eu un choc. Ce qui s’est passé, c'est que je me suis aperçu que je ne connaissais pas le père Laval. Que ce que j’avais lu n’était rien par rapport à ce que le père Laval vivait avec les Mauriciens. J’estime que la démarche de publier ses écrits n’est qu’une manière de leur rendre ce qu’ils m’ont fait comme cadeau : leur amour pour le père Laval. J’ai eu la chance, en rentrant me reposer en France, de trouver les lettres que nous n’avions pas ici. À Maurice, on ne disposait que de 150 pages. J’ai pu en obtenir 275 aux Archives des Spiritains, en France. Quand j’étais malade et que j’étais sans arrêt avec des visites médicales, j’étais avec mon ordinateur pour commencer à rassembler tout cela. Une équipe avait commencé à faire ce travail comme elle a pu, avec les seules 150 pages. Puis elle s’est arrêtée en cours de route, car il manquait la suite. Et aujourd’hui, on dispose de ses écrits, de 1835 à 1864, de son retour à la foi jusqu’à quatre jours avant sa mort, où il écrivait à sa sœur, qui venait de perdre un enfant. Et on voit dans cette lettre qu’il a énormément peiné pour arriver jusqu’au bout. »

L’apport de père Bernard Hym a été d’abord la mise en ordre chronologique des lettres et, ensuite, de remettre le tout en perspective selon le contexte historique, année après année. Ce qui l’a le plus interpellé, parmi toutes ces lettres, c’est cette constante : « L’épaisseur humaine de celui que tout le monde appelle un Saint. Les lettres sont d’une simplicité, d’une vérité, d’une profondeur… Il souffre avec ceux qui souffrent. Il espère avec eux. » L’ouvrage apprendra-t-il aux Mauriciens bien plus de choses qu’ils ne savaient sur le Père Laval ? « Si je veux être gentil, je dirai que cela ne peut qu’apporter quelque chose de nouveau puisqu’il n’y avait rien. Si je veux être méchant, je dirai que comme ils ne connaissent rien, ils ont tout à apprendre. Ce qui fait ma passion depuis 20 ans que je travaille avec la vie du Père Laval, c’est que je découvre le bonheur qu’il y a à partager ce que j’ai découvert. Et donc, je continue. Quand j’ai eu fini d’écrire ce livre, par hasard, je suis tombé sur le catéchisme du Père Laval. On croyait que c’était perdu alors que c’était chez moi. On avait déjà le petit catéchisme en français. Maintenant, j’ai eu le catéchisme en créole et ce qui lui servait pour faire ses conférences tous les jours. Ça va être du travail, parce que son écriture, ça brouillonne. Mais ça va être passionnant ! ».

Une équipe de rédacteurs a aidé le père Bernard Hym à retranscrire les écrits pas toujours bien lisibles du Père Laval. « Moi, je me mets à lire et à corriger. Un autre fait pareil et on compare. Il y a des choses que j’ai comprises et que, lui, n’a pas comprises, et vice-versa. Je pense que pendant deux ans, on fera un travail extraordinaire pour retranscrire le catéchisme en créole et le grand catéchisme du Père Laval. Il adaptait ce qui était assez rigide dans l’Évangile aux besoins des gens de son époque. Il y a une tendresse derrière cela qui est merveilleuse. » Selon le père Hym, les 475 pages de lettres du Père Laval ont toutes été incluses dans le livre. « J’en ai même rajouté. » Ce qu’il espère que ce livre puisse susciter chez les Mauriciens ? « Nous venons d’entrer dans une transformation dans la manière d’enseigner l’Évangile à Maurice et, donc, le diocèse a, dans ce livre, déjà un exemple. Ce même souci de s’adapter à ce que vivent les gens, c’est indispensable. Les Mauriciens aiment le Père Laval. Je crois que cela les aidera à aimer un autre visage qu’ils ne connaissent pas. »

La première correspondance du Père Laval mentionnée dans le livre est datée du 30 avril 1835, à Ivry. Il s’adresse à son oncle et lui fait part de son désir de se retirer du monde le plus vite possible. La série de correspondances du Père Laval se clôture par celle du secrétaire du Très Révérend Père au curé de Croth (lieu de naissance), datée du 18 octobre 1864, et qui s’adresse au nouveau curé de Sainte-Croix. Il écrit : « Vous n’ignorez pas, sans doute, quel bien ce zélé missionnaire a opéré dans l’Île Maurice, parmi les noirs surtout, qui faisaient l’objet spécial de son apostolat. Quand il est arrivé dans cette mission (…) ces pauvres noirs étaient entièrement abandonnés, livrés complètement à l’ignorance et à la corruption. De grandes et nombreuses difficultés s’opposaient de toute part à leur évangélisation et devant tous ces obstacles, le Père Laval se trouvait à peu près seul et sans secours. Cependant, il ne se décourage pas (…) au bout de quelque temps, il avait la consolation de voir des conversions par centaines et par milliers. ».