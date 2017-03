COFFRES DE NAVIN RAMGOOLAM : La police demande une enquête supplémentaire

Me Denis Mootoo, représentant du DPP, obtient un renvoi après avoir expliqué qu’une Mutual Legal Assistance a été sollicitée avec une autre juridiction pour cette enquête

Me Gavin Glover, SC : « On a d’autres chats à fouetter en Cour intermédiaire. One thing at a time »

L’ancien Premier ministre, Navin Ramgoolam, a comparu ce matin en cour de Curepipe pour l’accusation provisoire de blanchiment d’argent suite à la saisie de Rs 220 M à son domicile en février 2015. Alors que le “stand” du Directeur des poursuites publiques (DPP) était attendu quant à sa demande pour la radiation des charges provisoires, Me Denis Mootoo, le représentant du parquet, a demandé un nouveau renvoi, motivant sa demande par le fait que la police a demandé une enquête supplémentaire et que des démarches ont été enclenchées auprès du bureau de l’Attorney General pour obtenir une Mutual Legal Assistance auprès d’un autre pays. L’affaire sera de nouveau appelée le 28 juin.

Lors de la dernière audience, Me Gavin Glover avait insisté sur une motion d’abandon de la charge provisoire de blanchiment d’argent pesant sur Navin Ramgoolam car « l’enquête n’avait toujours pas été bouclée en deux ans » et « la poursuite ne pouvait encore donner son avis sur ce dossier ». Un délai abusif avait été évoqué par l’homme de loi. Toutefois, lors de l’appel de l’affaire ce matin en cour de Curepipe, Me Denis Mootoo, représentant du DPP, a soutenu que « a further enquiry has been asked by the police ». Il a expliqué que « pour les besoins de cette enquête, une Mutual Legal Assistance a été sollicitée auprès d’une autre juridiction », ajoutant que « ces démarches pourraient prendre quelques mois ». Me Gavin Glover, après avoir entendu la déclaration de la poursuite, n’a pas objecté à un nouveau renvoi. Il a cependant demandé que la poursuite vienne directement avec son “stand” la prochaine fois. L’affaire a été renvoyée au 28 juin. Navin Ramgoolam devra donc encore patienter pour savoir si le DPP logera ou non une accusation formelle contre lui. Invité à commenter ce renvoi, l’avocat de Navin Ramgoolam, Me Gavin Glover, SC, a confirmé que les démarches pour solliciter une Mutual Legal Assistance avec un autre pays « prennent du temps ». Et de déclarer : « De toute façon, on a d’autres chats à fouetter en Cour intermédiaire. One thing at a time. »

Les démêlés de Navin Ramgoolam avec la justice ont débuté après son arrestation, le 6 février 2015. En deux ans, 12 accusations provisoires ont été logées contre lui. Toutefois, après de nombreuses comparutions en cour, 10 accusations sur 12 ont été rayées. L’ancien Premier ministre fait face uniquement à une accusation de blanchiment d’argent dans l’affaire des coffres-forts et son procès devant la Cour intermédiaire, dans l’affaire du vol commis dans son bungalow à Roches-Noires dans la nuit du 2 au 3 juillet 2011, aux côtés de deux ex-hauts gradés de la police, a débuté le 28 février. Pour rappel, Rs 220 millions et Rs 4 M en devises étrangères et en coupures de Rs 2 000 de la Banque de Maurice avaient été retrouvées dans les coffres-forts saisis à la résidence de Riverwalk de Navin Ramgoolam lors de son arrestation en 2015.