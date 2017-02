COI : La gestion financière de l'organisation suscite des inquiétudes

La gestion financière au niveau de la Commission de l'océan Indien (COI) pourrait être un des points forts de la réunion ministérielle de la COI, dont le conseil des ministres se réunira à La Réunion mercredi. « La situation financière est dans un état catastrophique et les comptes de l'organisation régionale n'ont pas été audités durant les cinq dernières années », fait-on ressortir.

De 2008 à ce jour, la COI a bénéficié d'une aide européenne de l'ordre de 150 millions d'euros. D'autres bailleurs de fonds, dont la Chine, ont également apporté une aide financière à la commission. Le conseil des ministres sera appelé à approuver le budget de l'organisation pour l'année à venir aux termes d'un débat sur l'état des lieux financiers de la COI, la réorganisation et la bonne gouvernance. Parmi les autres sujets figurant à l'agenda de la réunion figure la connectivité aérienne, maritime et numérique. La sécurité alimentaire et le changement climatique seront aussi abordés.

La réunion ministérielle sera également marquée par l'accession de Maurice à la présidence de la COI. Parmi les axes prioritaires qui intéresseront Maurice figurent l'introduction d'un nouveau dynamisme économique à l’indianocéanie, l'accélération des échanges commerciaux, l'investissement ainsi que les services et le mouvement des personnes, dont les hommes d'affaires et professionnels. Il sera également question de la création de Zones économiques spéciales (ZES) dans la région, notamment à Madagascar. Une nouvelle impulsion devra être donnée à l'intégration économique régionale avec les ZES.

Autre sujet d'intérêt : l'économie bleue. Ce domaine comprend l'exploration et l'exploitation conjointe des ressources marines et les secteurs d'intérêt commun comme la pêche, l'aquaculture, la préservation, l'exploitation durable et la valorisation de la biodiversité et ressources marines et côtières. Le développement de la logistique portuaire et aéroportuaire intéressera également la présidence mauricienne.