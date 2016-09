COIFFURE : Sasha dévoile une nouvelle gamme exclusive

Désormais, la Maison Sasha, institut de beauté sise à Curepipe, proposera à ses clients tous les soins capillaires de la prestigieuse marque MoroccanOil. Pour présenter cette semaine à la presse sa nouvelle gamme de produits, l’institut qui, à lui seul est un véritable monde sensoriel de bien- être et de détente, a créé pour ses convives un espace d’évasion avec des éléments de décorations marocaines.

La particularité des produits de la marque MoroccanOil est qu’ils sont tous fabriqués à base d’huile d’argan, l’or du Maroc. Les produits vont du shampoing au sérum, en passant par le masque réparateur. « Cette marque, incontournable dans les plus grands salons du monde, cadre avec la philosophie de Sasha, celle d’offrir le meilleur », a expliqué Pascaline Mosafeer. Une petite démonstration avec plusieurs models, dont la Miss India Mauritius 2016, Jaleela Hassenally, a permis de découvrir les effets du produit à travers différents soins, que ce soit en coloration, lissage, ou brushing. « Le traitement au MoroccanOil est instantanément absorbé par les cheveux pour donner une brillance exceptionnelle », a fait ressortir Sasha.

L’huile d’argan, contenue dans tous les produits de la marque, provient des noyaux de l’arganier, un arbuste marocain. Elle est réputée pour ses vertus nutritives, cosmétiques et ses multiples propriétés médicinales. Jouant un rôle déterminant dans le renouvellement cellulaire grâce à ses éléments naturels, il convient à tous types de peaux.