COJI — COUP DE THÉÂTRE: Georges Chung démissionne comme CEO

La rumeur circulait dans certaines sphères depuis quelques jours déjà. Il n'empêche que la démission, vendredi, de Georges Chung du poste de Chief Executive Officer (CEO) du Comité d'Organisation des Jeux des îles (COJI) 2019 a été un coup de théâtre au cours de la première réunion du conseil d'administration sous la présidence du nouveau ministre de la Jeunesse et des Sports, Stephan Toussaint. À presque un mois de la deuxième réunion du Conseil International des Jeux (CIJ), tenue dans le cadre de l'organisation des 10e Jeux des îles de l'océan Indien à Maurice en 2019, il y a de quoi être inquiet. Cela même si, tel un bon gentlemen, Georges Chung explique son départ comme une démarche en vue de « mettre à l'aise le nouveau ministre des Sports pour choisir la personne avec qui il veut travailler ». Toutefois, on finit par croire que le changement de ministre est une bonne excuse trouvée par Georges Chung face à une situation, dit-on, de ras-le-bol.

Interrogé hier matin, Georges Chung a expliqué que c'est dans la logique des choses qu'il a remis sa démission au nouveau ministre de la Jeunesse et des Sports. « J'ai été nommé à ce poste par Yogida Sawmynaden et je vous avoue que je ne connais ni de près ni de loin Stephan Toussaint. Il est donc dans la logique des choses que de lui remettre ma démission comme Chief Executive du COJI afin de lui donner la possibilité de se mettre à l'aise afin de travailler avec une personne qu'il jugera apte à mener à bien cette mission », a-t-il confié.

Georges Chung a pourtant rencontré en trois occasions Stephan Toussaint depuis sa nomination comme ministre des Sports le 23 janvier. Celui qui a été confirmé dans la position d'« homme de confiance » du nouveau Premier ministre dit que c'est dans l'intérêt du COJI qu'il part, même s'il admet à Week-End que le nouveau ministre des Sports lui a demandé de rester à son poste.

Situation confortable

« Je me sens dans une situation tout à fait confortable après mon départ du COJI. Car je dois vous dire que toutes les grandes structures pour l'organisation des Jeux sont en place et, en plus, on a déjà lancé le logo », a expliqué Georges Chung, qui souligne qu'il reste à la disposition de Stephan Toussaint si ce dernier « a besoin de mon aide et de mes compétences pour nettoyer le pays avant les Jeux ou pour s'occuper de la sélection nationale de football, discipline avec laquelle je suis très à l'aise. »

Mais reste que des informations commencent à circuler autour de cette démission. Selon notre source, deux points auraient motivé le départ de Georges Chung comme Chief Executive du COJI. Le changement de ministre serait venu à point nommer pour le businessman. En effet, il revient que le COJI accuse un retard important de fonds pour renflouer ses caisses. Un élément qui aurait dû permettre à cette structure de passer à une étape supérieure dans son organisation. Une année après, les fonds ne sont pas arrivés et au fil des semaines, un sentiment de frustration aurait gagné l'ex-Chief Executive du COJI.

Le fait de voir « bann zafer bouz fix », aurait fini par lui forcer la main. Il nous revient que depuis une année, un nombre important de réunions a été organisé, surtout portant sur les infrastructures. Mais ce dossier n'a pas bougé d'un iota au grand dam de Geroges Chung.

Prendre son temps de choisir

Interrogé hier matin, le ministre des Sports reconnaît que c'est un départ regrettable, mais il veut aussi assumer ses responsabilités. « On a beaucoup parlé et j'ai même offert à Georges Chung de rester. Cependant, il a pris la décision de partir afin de me laisser travailler avec une personne qui peut mettre en oeuvre ma vision des choses. J'ai accepté », a indiqué au téléphone le ministre des Sports. A-t-il déjà une personne en tête pour occuper ce poste ? « Pas pour l'heure. Je prendrais le temps qu'il faut pour trouver un patriote pour le remplacer », affirme Stephan Toussaint, tout en soutenant qu'il ne peut dire si le COJI aura un nouveau CEO avant la réunion du CIJ, prévue pour les 27 et 28 mars.

CARETAKER COMMITTEE POUR LA FMJ: Gérard Réquin à la barre

C'est finalement Gérard Réquin— ex Chief Pharmacist au ministère de la Santé, ancien dirigeant de la Fédération mauricienne de Natation et qui jusqu'à tout récemment travaillait à l'hôpital Appollo— qui a été choisi pour présider le caretaker committee de la Fédération mauricienne de Judo. À ce jour, aucune date n'a été décidée pour la première réunion de travail de ce caretaker committee, qui devrait être aussi composé d'un représentant du MJS, du Registrar of Association et du Comité Olympique Mauricien. La tâche de ce comité, selon la section 9 (9) de la Sports Act 2016, sera d'organiser une Assemblée générale élective d'ici trois mois.