COLLECTIF DES ARTISTES : La suspension des policiers qui auraient agressé les artistes réclamée

Le Collectif des Artistes réclame la suspension immédiate des policiers qui auraient agressé les artistes lors d’une bagarre qui avait éclaté entre chanteurs, producteurs de musique et marchands ambulants de CD piratés, à Port-Louis, le 30 décembre 2015. C’est ce qu’a déclaré Bruno Raya hier après-midi lors d’une conférence de presse aux côtés de Bhorghini, chanteur autrefois connu comme Dr Boyzini, et d’autres artistes. Dr Boyzini a été contraint de changer de nom car, dit-il, là où il passait, le public ne cessait de l’interroger sur ce qui s’était passé le jour de l’incident en décembre dernier.

Le collectif prévoit également d’entamer des poursuites judiciaires contre l’État et contre des policiers qui les auraient passés à tabac ce jour-là. Bruno Raya et Bhorghini souhaitent rencontrer au plus vite le Commissaire de police, le ministre des Arts et de la Culture, Dan Baboo, le ministre des Finances, Pravind Jugnauth, et la MASA. Ce en vue de leur faire part de leur indignation s’agissant des marchands qui continuent à pirater les CD des artistes. « Zot pe kontinie pirate san ki ena okenn reaksion bann otorite konserne », déplore-t-il.

Le Collectif des Artistes est également revenu sur les charges qui ont été rayées cette semaine en cour contre les cinq artistes qui étaient poursuivis pour « assaut with premeditation », « assaulting police on exercice of their duty » et « larceny with violence ». « La justice a triomphé », a déclaré Bruno Raya. « C’est une très grande victoire pour nous. C’est une preuve que nous menons un combat noble, propre et de manière civilisée ».