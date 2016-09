COLLECTION BIJOUTERIE-JOAILLERIE : La bijouterie est le troisième pilier du secteur manufacturier, selon Ashit Gungah

Le ministre de l’Industrie et du Commerce, Ashit Gungah, se trouve actuellement à Paris pour le lancement de la Collection bijouterie-joaillerie mauricienne. Il a, à cette occasion, présenté le secteur de la bijouterie de Maurice comme le troisième pilier du secteur manufacturier orienté vers l’exportation.

Dans son discours de circonstance samedi, le ministre a souligné que Maurice est réputée non seulement pour ses plages, ses beaux hôtels et la qualité de son hospitalité mais est également un pays connu pour ses talents dans bien d’autres domaines, notamment le savoir-faire et les compétences de nos artisans et industriels de la bijouterie.

La collection mauricienne de bijoux « Made in Mauritius », est, a-t-il expliqué, le fruit d’un partenariat entre son ministère, des entreprises du privé et des consultants français.

Le ministre a, par la même occasion, expliqué que Maurice s’est engagée dans une série de grandes réformes structurelles pour renforcer sa compétitivité, améliorer son environnement des affaires, consolider et moderniser le secteur manufacturier. Elle dispose également d’un cadre légal, d’une fiscalité attrayante ainsi que d’une stabilité sociopolitique, autant d’atouts majeurs pour attirer des investisseurs, développer les entreprises et faciliter les affaires.

Le label Made in Mauritius, dit Ashit Gungah, est aujourd’hui reconnu dans le secteur de la bijouterie, notamment parmi les chaînes de magasins spécialisées célèbres et des marques prestigieuses établies en Europe et aux États-Unis tel que Leo Schachter, David Yurman, Swarovski, Rio Grande, Dinh Van et Schofer. Ashit Gungah a souligné que le secteur de la bijouterie est le troisième pilier d’exportation du secteur manufacturier de Maurice. En 2015, les exportations de bijoux étaient estimées à 143 millions d’euros, dont 23 millions vers la France, qui est un des plus gros importateurs de la bijouterie mauricienne.

« L’économie se diversifie. Les investissements se multiplient et confirment bien l’intérêt grandissant des entrepreneurs du monde à y venir investir, travailler et réaliser des projets. Cet essor économique représente donc un éventail d’opportunités pour l’investissement, ainsi que le commerce, dans divers secteurs ». De plus, poursuit le ministre, en raison de son positionnement stratégique, Maurice s’impose comme l’Étoile et la Clé de l’océan Indien. « Nous sommes le pont entre l’Afrique et l’Asie. Cela représente des opportunités réelles et des possibilités d’investissements dans plusieurs secteurs en termes de partenariats et d’alliances stratégiques avec des opérateurs mauriciens », affirme Ashit Gungah, qui a invité les investisseurs intéressés à venir explorer les possibilités d’affaires à l’île Maurice.