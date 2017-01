COLLÈGE DU SAINT-ESPRIT : Célébrations du Martin Luther King Day

Un atelier de travail a été organisé au Collège du Saint-Esprit lundi à l’occasion du Martin Luther King Day of Service. Cette initiative d’Alain Jeannot, travailleur social et président de l’Ong Prévention routière avant tout (PRAT), lui-même ancien élève et ancien membre de la PTA du collège, a bénéficié de la collaboration du Nelson Mandela Centre for African Culture.

À l’occasion du Martin Luther King Day of Service, commémoré lundi, des élèves du Collège du Saint-Esprit étaient réunis pour un atelier de travail en ce sens. Le travailleur social Alain Jeannot a d’abord fait un survol de la vie du Dr Martin Luther King (voir encadré). La lutte sans relâche, entre 1955 et 1968, en faveur des droits civiques des Noirs aux États-Unis, de même que la philosophie de non-violence prônée par le tribun, qui a marqué son combat contre l’injustice et la pauvreté, ont été évoquées.

Alain Jeannot a ensuite proposé quatre pistes de réflexions autour de quatre citations de Martin Luther King : « Vivre ensemble comme des frères ou mourir ensemble comme des imbéciles », « convaincre et non vaincre », « nous sommes venus sur différents navires mais à présent nous sommes sur le même bateau » et « l’injustice où qu’elle soit est une menace pour la justice partout ailleurs ». Les élèves ont été invités à discuter et à partager leurs points de vue sur les thèmes suscités par ces réflexions, faisant ressortir qu’ils sont toujours d’actualité.

Le directeur adjoint du Centre Nelson Mandela, Stephan Karghoo, a, lui, dans une courte allocution, parlé du « rêve » de Martin Luther King dans son fameux discours, « I have a dream ». Il est important de rêver, a soutenu Stephan Karghoo, « mais le Dr King ne s’est pas contenté de rêver, il a aussi agi et a ainsi contribué à réaliser le rêve d’une Amérique plus juste ». De son côté, le père Tristan, aumônier du collège, a encouragé les élèves à être des « hommes debouts », des « hommes de conviction », tout comme l’ont été Martin Luther King, l’Abbé Pierre et Nelson Mandela. Alain Jeannot commémore le Martin Luther King Day au CSE depuis 2008.



Apôtre de la non-violence

Né le 15 janvier 1929 à Atlanda, en Géorgie, Martin Luther King Jr était un pasteur baptiste afro-américain, militant non-violent pour les droits civiques des Noirs aux États-Unis, pour la paix et contre la pauvreté. En ce sens, il a organisé et dirigé de nombreuses manifestations de rue et plusieurs campagnes de boycott visant à promouvoir les idées d’un pays plus juste. Le 28 août 1923 devant le Lincoln Memorial, à Washington, où se tenait la marche pour l’emploi et la liberté, il a prononcé le discours célèbre « I have a dream ». Martin Luther King Jr a par la suite reçu le prix Nobel de la Paix en 1964, avant d’être assassinée le 4 avril 1968 à Memphis, au Tennessee, par James Earl Ray. À titre posthume, en 1977, il lui a été décerné la Médaille Présidentielle de la Liberté et, depuis 1986, le Martin Luther King Day est un jour de congé public aux États-Unis.