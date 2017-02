COLLÈGE MAURICE CURÉ : « C’est une compétition avec des vainqueurs et des vaincus » selon Soondress Sawmynaden (recteur)

C’est dans la traditionnelle ambiance de fête que les élèves, les professeurs et tout le personnel du collège Maurice Curé, à Vacoas, ont accueilli les résultats des lauréats vendredi matin. Kajol Clémentine Boulaki s’est distinguée dans la filière Science et Sharlyne Karina Li Chit Khim, dans la filière Économie. Pour le recteur, Soondress Sawmynaden, qui s’est joint au collège en début d’année, « cela ne veut rien dire, car c’est une compétition : il y a des vainqueurs et des vaincus et il faut l’accepter et continuer à travailler dur pour améliorer les résultats ». Le recteur se souvient que l’année dernière, le collège avait décroché six titres. « On s’attendait à en avoir au moins cinq cette année. Ce n’est pas grave, l’important c’est de poursuivre le travail. On doit arriver à 100% de réussites au niveau de SC et de HSC. On a eu 100% pour le SC, mais sur 161 élèves que l’école a présentés, une a échoué au HSC», soutient-il. Karina Li Chit Khim : « Nine-Year Schooling, il fallait changer pour améliorer le système » Hier, comme dans d’autres établissements ayant eu des élèves primés, la fête était au rendez- vous. Et à Vacoas, les deux jeunes lauréates ont eu l’honneur d’allumer les pétards sous le regard de leurs professeurs et camarades. Toujours sous le coup de l’émotion, à la mi-journée, Karina Li Chit Khim raconte qu’elle a reçu la nouvelle comme un choc. « J’étais sur mon portable et j’écoutais la radio quand j’ai entendu mon nom. Je n’y croyais pas. C’était comme un choc. Il a fallu que ma mère vienne me prendre dans ses bras pour que je me rende compte de ce qui se passe vraiment. C’était une grande surprise. J’espérais, mais comme on dit, il n’y a pas beaucoup de chances pour décrocher ce titre. » Ancienne élève de l’école primaire de Lorette de Curepipe, localité où elle habite, Karina Li Chit Khim a fait toute sa scolarité secondaire au collège Maurice Curé. Elle avait opté pour les maths, l’économie et la comptabilité et souhaite poursuivre ses études de mathématiques au Canada. À la question de savoir si elle reviendra au pays à la fin de sa formation, elle répond : « Si la chance me sourit. À Maurice, il est difficile d’avoir un emploi dans les mathématiques appliquées. Ce n’est pas une filière ouverte. Je déciderai après. » Petite, la jeune fille voulait devenir avocate. Mais elle a visiblement changé d’idée depuis : « Quand on se découvre, on prend des intérêts particuliers et on décide en fonction de cela. » À ces amis, Karina leur demande de profiter de leurs années au collège mais de « ne pas oublier les études ». La jeune fille s’intéresse à l’actualité mais, en arborant un sourire, elle affirme ne pas vouloir commenter les différents sujets qui font débats. Toutefois, en ce qui concerne le Nine-Year Schooling, elle dit être favorable à son introduction, dans la mesure où « on a trouvé des failles dans le système » CPE. « Donc, je pense qu’il fallait changer pour améliorer le système. Après, c’est le temps qui nous dira si ça marche. » Clémentine Boulaki : « Je veux sauver des vies » Clémentine Boulaki, habitante de Curepipe, n’a pas changé d’idée quand à ce qu’elle veut devenir : spécialiste en chirurgie cardiaque. Elle souhaite « aider les gens et sauver des vies ». Clémentine indique que, depuis toute petite, elle s’intéresse aux sciences. Au collège, elle opte pour les mathématiques, la chimie et la physique au niveau du HSC. Quant à ses études, elle pense les faire en Belgique. Rentrera-t-elle au pays ensuite ? « Je ne sais pas. C’est de longues années d’études : 12 ans. On verra quand j’aurai 30 ans... » C’est à la maison, devant sa télévision, que la jeune étudiante a appris la nouvelle. « Je regardais la proclamation des résultats en direct à la télé. Je n’y croyais pas vraiment. J’espérais, c’est sûr, en me disant qu’on ne sait jamais. Mon coeur battait la chamade. En entendant mon nom, j’ai sauté de joie. »