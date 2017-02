COLLEGE ROYAL DE CUREPIPE : Ambiance euphorique pour accueillir les neuf lauréats

L'ambiance était à l'euphorie ce matin au Collège Royal de Curepipe, qui a obtenu un total de neuf lauréats. Cris de joie, slogans et émotion étaient au rendez-vous pour accueillir les résultats des examens de HSC. Alors que bon nombre d'élèves chantaient et dansaient, d'autres attendaient les résultats non sans inquiétude, car il va sans dire que ce sont les lauréats qui monopolisaient l'attention.

La rectrice du collège, Mitranee Kushiram, confie qu'elle était confiante que la moisson serait très bonne cette année en ce qui concerne les lauréats. « Cette année encore, nos élèves se sont surpassés. Je suis très fière de cette cuvée car nous sommes aussi le collège qui récolte le plus de lauréats avec neuf élèves récompensés. Pour beaucoup d’entre eux, les résultats étaient prévus d'avance. Ils ont travaillé très dur. Avec le “Nine-Year Schooling”, qui a été introduit cette année, c'est aussi la dernière fois que les élèves de Form I participent à cet événement. Je suis aussi très contente pour les collèges qui ont obtenu des lauréats pour la première fois. ».

Rushil Luchoo, premier lauréat à arriver au collège ce matin, s’est dit « très heureux et ému » de faire partie de la liste des lauréats. « Je suis très heureux car même si j’ai travaillé dur, je ne m’y attendais pas. J’ai tellement travaillé et mes parents ont fait tellement de sacrifices pour mon éducation. Pour moi, être lauréat est une chose dont j’ai toujours rêvé. » Kumar Sooraj Dhunnoo, lauréat en économie, reconnaît, lui, qu'il s'attendait à obtenir de bons résultats. Il compte maintenant faire des études supérieures en économie en Grande-Bretagne avant de revenir au pays. « Je voudrais mettre mes compétences au service de Maurice », affirme-t-il, très ému.

Au fur et à mesure que les lauréats arrivaient au collège, l'ambiance montait crescendo. L'arrivée de chaque lauréat a été accueillie par des pétards, des cris et des chants. Une fête à laquelle participaient aussi les enseignants, qui prenaient les lauréats dans leurs bras pour exprimer leur joie. La première pensée de chaque lauréat s'étant déplacé pour venir au collège était destinée à leurs enseignants, grâce à qui ils ont pu acquérir de tels résultats.