COLLÈGE ROYAL DE CUREPIPE : Les neuf lauréats fêtés dans l’euphorie

Le collège Royal de Curepipe a été très animé tout au long de la journée. Les lauréats sont arrivés chacun à leur tour dans l’établissement, émus et toujours sous le choc pour certains. L’annonce des lauréats a rendu les élèves euphoriques. Des pétards, de la musique et de la danse étaient au programme tout au long de la journée.

Koy Chong Ng Kee Kwong

Âge : 18

Filière : SSR Science

Bourse : SSR National Scholarship (Science Side)

Profession père : Médecin

Profession mère : Mère au foyer

École primaire fréquentée : Notre Dame des Victoires

Études envisagées : Médecine

« Je voulais être lauréat et je me suis donné beaucoup de mal pour y arriver. Je pense que quand on veut quelque chose il faut se donner les moyens de l’accomplir. Pour moi cette réussite a pu se concrétiser grâce à mes parents qui m’ont beaucoup encouragé. »

Mohammad Noor Mustun

Âge : 18

Filière : State - Eco

Bourse : Economics Side

Profession père : Cordonnier

Profession mère : Femme au foyer

École primaire fréquentée : Notre Dame des Victoires

Études envisagées : Finance

« Je ne pensais pas du tout faire partie des lauréats. Même si au fond de moi je me disais que ça pourrait arriver, je n’y croyais pas jusqu’à ce que j’entende mon nom. Là, c’était incroyable. J’ai ressenti une fierté très forte. Je dois remercier tous ceux qui m’ont aidé à parvenir à l’excellence. Maintenant il va falloir que je travaille dur pour mes études universitaires. »



Rushil Luckhoo

Âge : 18

Filière : Additional - Technic

Bourse : Technical Side

Profession père : Chef de cabine (Air Mauritius)

Profession mère : Financial Contactor

École primaire fréquentée : Hugh Otter Barry Government School

Études envisagées : Mathématiques ou finance

« Je suis aux anges, c’est un des plus beaux moments que j’ai vécu. Si je suis là aujourd’hui c’est grâce à ma famille et à mes enseignants qui ont cru en moi. À l’annonce des résultats, je n’arrivais pas à y croire. J’espère pouvoir faire des études à l’étranger plus précisément en Angleterre et puis revenir ici pour travailler. Pour moi, il est important de travailler dans mon pays et de mettre à son service l’expérience que j’aurais acquise. »

Nabil Muhammad Khodabaccus

Âge : 18

Filière : State Art

Bourse : Art Side

Profession père : Bar Manager à l’hôtel

Profession mère : Réceptionniste

École primaire fréquentée : Sir Claude Noël Government School

Études envisagées : Droit

« Je ne m’attendais pas à des résultats aussi prometteurs… Je compte faire des études de droit, car j’aimerais embrasser une carrière d’avocat de préférence dans un pays étranger. J’ai déjà eu des propositions d’universités étrangères et maintenant je vais voir celles qui m’intéressent le plus. Je voudrais par la suite travailler pour mon pays. »

Kumar Sooraj Dhunnoo

Âge : 18

Filière : Additional - Eco

Bourse : Economic Side

Profession père : Operative à la MCIA

Profession mère : Femme au foyer

École primaire fréquentée : Ramgati Government School

Études envisagées : Économie

« Je compte aller en Angleterre pour faire des études en économie, ensuite je verrai si je retournerai ici ou si je travaillerai à l’étranger. Je suis très ému et je ne m’attendais pas à être lauréat. Cela m’a permis de réaliser que je peux avoir confiance en moi. Je me sens aujourd’hui plus serein pour l’avenir. »



Ahmad Bilaal Azeer

Âge : 18

Filière : Additional - Art

Bourse : Arts Side

Profession père : Comptable

Profession mère : Femme au foyer

École primaire fréquentée : Doha Academy

Études envisagées : Mathématiques et économie

« Je voudrais vraiment pouvoir faire des études à l’étranger et pouvoir revenir à Maurice dans quelques années avec un bon bagage. Je suis très heureux d’être parmi les lauréats, ce qui est aussi pour moi une grande responsabilité, car il faut que je sois à la hauteur des attentes de tous ceux qui ont contribué à ma réussite. »

Lutchmayah Koorlapee

Âge : 18

Filière : Additional - Eco

Bourse : Economic Side

Profession père : Policier

Profession mère : Femme au foyer

École primaire fréquentée : Rose Belle Government School

Études envisagées : Droit

« Je ne sais pas encore ce que je veux faire plus tard. Je pense que j’irai vers le droit, car c’est un domaine qui me plaît énormément. On verra pour le futur. J’aimerais également partir étudier à l’étranger pour les facilités qui y sont proposées. Par la suite, je voudrais définitivement revenir à Maurice pour y travailler. »

Tejadithya Ramsaha

Âge : 19

Filière : Additional - Eco

Bourse : Economic Side

Profession père : Employé à la MBC

Profession mère : Employée à la MCB

École primaire fréquentée : Sir Veerasamy Ringadoo Govt. School

Études envisagées : Économie

« Je souhaite aller à l’étranger pour faire des études en économie puis peut-être trouver du travail à l’étranger dans un premier temps. Je ne pense pas pour le moment revenir au pays pour travailler, car je ne vois pas le monde du travail actuel avoir de bons débouchés pour les jeunes. »