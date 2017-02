COLLEGE ROYAL DE PORT-LOUIS : Roche-Bois à l'honneur à travers Rony Busviah

C’est dans une ambiance de fête que les élèves du Collège Royal de Port-Louis ont accueilli ce matin l’annonce de l’obtention de cinq lauréats par l’établissement, dont Rony Busviahce, un jeune habitant de la route de l'abattoir, à Roche-Bois. « C'est Roche-Bois qui est à l'honneur à travers mon fils », lance la mère du jeune lauréat. « Ma mère ne sait ni lire ni écrire », affirme pour sa part ce jeune, qui consacre son temps libre à aider les enfants défavorisés de sa région. Quant à sa carrière, le jeune homme dit vouloir la faire dans les finances.

Comme à l'accoutumée, l’ambiance, dans la cour du collège, était marquée par des danses autour du slogan “Royal Royal”, assorties de tambour et de maravane. À l’annonce des résultats, seul un lauréat, Yasser Lallmohamed, était présent dans la cour. Dans une déclaration au Mauricien, il n’a pas caché sa joie. « Pour être boursier, il faut travailler de manière disciplinée et être intelligent », a dit ce jeune de 19 ans originaire de Trou-aux-Biches. « Je suis très surpris », a déclaré pour sa part Kevin Venkatasamy, un habitant de Rivière-des-Anguilles, contacté au téléphone. Quant à son avenir, il prévoit une carrière dans l’ingénierie. « Pourquoi pas la politique ? », lance-t-il aussi. Jerry Soo Hon Wah, qui s’est joint à la fête en fin de matinée affirme ne pas être trop surpris par les résultats. « Je me propose d’étudier la médecine en Angleterre », a-t-il laissé entendre.

Pour sa part, Omar Anass Muhammad, fils unique âgé de 18 ans, estime qu’être lauréat est le résultat d’un travail assidu, considérant que l’économie n’est pas un sujet facile. Rony Busviah et sa mère sont aux anges. De son côté, le manager du collège, Henry Wan Wing Kai, était également très heureux d’être témoin de ce résultat, même s’il n’a pris ses fonctions que depuis le début de l’année. Il a rendu hommage à son prédécesseur et a reconnu que « derrière ces résultats, il y a un très gros travail et beaucoup d’efforts de la part des élèves », ajoutant que « la concurrence était farouche » et que « les élèves étaient tous méritants ». Cet ancien élève du Collège Royal de Port-Louis a déploré qu’il n’y ait « plus de procession dans les rues, ce qui avait créé une belle ambiance à Port-Louis à l’époque ». Henry Wan Wing Kai a également annoncé que le Collège Royal de Port-Louis sera appelé à devenir une académie à vocation scientifique.