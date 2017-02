COLLÈGE ST-ESPRIT - LINDSAY THOMAS (RECTEUR) : « Notre objectif c’est de faire des hommes »

Le Collège du St-Esprit à Quatre-Bornes a décroché trois lauréats pour cette cuvée 2016. Il s’agit de Anvesh Jhuboo et de Tanzil Rujeedawa pour la filière scientifique et Shaurn Ramanjooloo pour la filière technique. Son recteur, Lindsay Thomas, affirme que « notre principal objectif est de faire des hommes ».

« Nous sommes très satisfaits des résultats qui sont à la hauteur de nos attentes », soutient le recteur du St-Esprit. Il précise toutefois que « nous ne courons pas après les lauréats mais si au passage si nous en avons quelques-uns, pourquoi pas ».

Les trois lauréats du collège en étaient à leur première tentative. Pour Anvesh Jhuboo, il s’agit des résultats de deux années de sacrifices. « Au départ, en Lower Six, je n’étais pas satisfait de mes performances. Très vite, j’ai compris que si je voulais faire des études, il me fallait décrocher une bourse. Mes parents n’ont pas les moyens de me payer des études à l’étranger. J’ai travaillé dur, très dur même avec des leçons particulières tous les jours mais. Je travaillais tous les papiers des examens précédents », affirme notre interlocuteur dont la mère est Social Security Officer dans le gouvernement et le père bibliothécaire dans un collège d’État.

Si Anvesh avait arrêté la plupart des activités qu’il pratiquait, il a commencé à pratiquer la marche au quotidien. « Au début, je marchais le matin. Par la suite, parfois, je marchais les après-midi », dit-il en expliquant qu’il passait plus de temps à lire en anglais notamment le magazine The Economist pour avoir une bonne base d’anglais pour son GP. « Je suivais les informations mais j’étais très sélectif », précise-t-il.

Ce matin, raconte Anvesh Jhuboo, la tension était trop grande pour écouter les résultats à la radio. « Je suis resté dans ma chambre à lire un livre. A un moment donné, ma nani (ndlr : grand-mère maternelle) a ouvert la porte et m’a annoncé la nouvelle. Elle m’a serré contre elle et elle s’est mise à pleurer ».

Le jeune homme observe que même s’il pensait avoir ses chances de décrocher le titre, après les épreuves, il en était moins sûr. « J’avais fait des erreurs et je n’étais plus aussi confiant », dit celui avait opté pour les mathématiques, la chimie et la physique comme matières principales et le français et General Paper en sub.

À ce jour, il n’a pas encore pris de décision sur ce qu’il veut faire plus tard, puisque « j’ai plusieurs centres d’intérêt. Je prendrai un moment pour réfléchir. Je pense aller en Angleterre ou aux États-Unis ».

Également lauréat dans la filière scientifique, Tanzil Rujeedawa avait également choisi de ne pas écouter la proclamation des résultats ce matin. « La pression était trop forte et puis je n’étais pas sûr parce que j’avais laissé des fautes durant les épreuves. Je croyais que les autres allaient travailler mieux ». Le jeune homme, dont la mère est femme au foyer et le père fonctionnaire, a appris la nouvelle au téléphone, par un ami. « J’étais très content », dit-il.

Ancien élève à l’école primaire Villiers René, Tanzil Rujeedawa compte faire des études de médecine voyant ainsi son rêve d’enfant se concrétiser. « Je n’ai pas encore décidé de ma spécialisation », dit-il. Après sa formation, il compte rentrer au pays « pour aider les gens de Maurice », dit-il. Pendant ses deux années de préparation avant les épreuves, Tanzil s’intéressait aux informations mais « je n’ai pas d’opinion puisque je ne suis pas en présence de toutes les informations concernant un sujet. Je me tiens au courant, c’est tout », dit-il. En attendant la rentrée universitaire, il veut se mettre au sport et à la lecture.

« Pa compete avek zot kamarad »

Shaurn Rajah Naidoo Ramanjooloo est comme ses deux amis. « Je regardais un film, je n’avais pas envie d’écouter la proclamation des résultats. C’est mon oncle qui est venu m’annoncer la nouvelle. Je n’y croyais pas. J’ai commencé à recevoir des messages de félicitations… » Lauréat côté technique, Shaurn avait opté pour la physique, les mathématiques et le design. Il n’a pas encore pris de décision sur ce qu’il veut faire comme études mais a un penchant pour l’ingénierie ou, pourquoi pas, devenir pilote, selon son rêve d’enfant.

Ces deux années ont certes été denses pour lui également, mais pas difficiles, précise-t-il. « Je pouvais gérer mon temps entre les études et continuer à pratiquer la guitare que j’ai commencée depuis la Form IV », raconte ce jeune habitant de Vacoas. A ses amis et aux autres jeunes, il dit : « Zot bizin fer zot mem konfians. Pa ekout person. Pa compete avec zot kamarad pou naryen, parski li tro stresan et par la swit enn ta kapitilé. Zot bizin fer enn travay systematik, pa aprann par ker me kompran se ki zot pe fer ».