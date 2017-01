Collendavelloo mécontent lors de l’anniversaire

Les invités présents à la célébration d’anniversaire à Rose-Hill, dimanche dernier, ont été choqués par la réaction du Deputy Prime Minister et leader du Muvman Liberater, Ivan Collendavelloo. Sans aucune arrière-pensée, le maître de cérémonie avait invité la ministre de la Sécurité sociale, Fazila Daureeawoo, à s’adresser au parterre d’invités en premier, soit avant Ivan Collendavelloo. Ce dernier, non satisfait de ce traitement et de ces arrangements, devait faire la remarque au concerné en lui lançant un « Dieu va vous réprimander ! », jetant du même coup un froid momentané.

La SIC réagit sans répondre

La State Investment Corporation a adressé une lettre à Week-End pour déplorer la publication d’un article concernant sa situation financière et sa politique très particulière en matière de gestion des ressources humaines. Sauf qu’il ne contient aucune, absolument aucune réfutation des faits avancés en encore moins la plus petite clarification sur la promotion de certaines personnes non qualifiées. Si c’est ça la communication, certains gagneraient plutôt à se taire et à se faire oublier.

AML : la lenteur de l’ICAC déplorée

Les employés sont très étonnés que l’ICAC n’a rien fait depuis qu’un des leurs a consigné une déposition à la commission sur un cas allégué de “gratification” depuis octobre 2015 et ce, même si le chief whip Mahen Jhugroo a posé des questions au Parlement sur la personne visée et qu’il s’est toujours entendu répondre qu’une enquête est toujours en cours. Les employés sont aussi très inquiets, après une rencontre avec le CEO Romesh Bhoyroo, de l’évolution de la restructuration et du rapport salarial annoncés pour début 2017.

Ce qui devait arriver...

C’est ici même que nous faisions état à la fin de l’année dernière des agissements d’une conseillère du Muvman Liberater qui avait demandé l’ouverture 24/7 du jardin d’enfants de Plaisance après qu’elle avait été vue chez des personnes soupçonnées d’être impliquées dans diverses activités illégales. Elle avait, suite à l’article de Week-End, été rappelée à l’ordre par les dirigeants de son parti et le jardin d’enfants a continué à opérer à des heures normales. Jeudi 12 janvier, il est 10h30 lorsque des habitants constatent qu’il y a cinq personnes dans le jardin qui vendaient de la drogue. Ils ont alerté l’ADSU qui est arrivée assez promptement et a procédé à l’arrestation de deux des dealers tandis que leurs trois acolytes ont pris la fuite. Une fouille effectuée par les officiers de l’ADSU a permis de mettre la main sur une quantité d’héroïne et de drogue synthétique. Ce qui devait arriver est arrivé.

MDFP : mardaye autour des stages de formation

C’est le mécontentement parmi les employés de la Mauritius Duty Free Paradise. Sur deux fronts. D’abord, le retour en influence d’un cadre qui avait eu quelques démêlés avec la police et, ensuite, sa décision d’introduire des critères très particuliers pour l’obtention de stages de formation auprès des fournisseurs. La manœuvre a pour but d’exclure ceux qui ne sont pas dans les bons papiers de certains.

Rumeurs organisées

Toutes sortes de rumeurs circulent ces jours-ci sur les rencontres de politiciens parlementaires de camps opposés en vue de discussions d’éventuelles alliances. Certaines de ces rencontres sont «fuitées» dans la presse afin de permettre de mieux marchander les allégeances. C’est ainsi que l’entourage d’un ministre, qui pense avoir les compétences pour devenir Grand Argentier, a fait savoir qu’il avait eu des contacts avec des membres de l’opposition. Cette fuite de rumeur organisée devrait donner plus de poids à la demande du ministre en question. Mais le problème est que Maurice est un petit pays où tout se sait et où il arrive parfois que la réalité précède la rumeur organisée. C’est ainsi que ceux qui peuvent attribuer un poste de ministre ont été mis au courant de l’opération bien avant que la fausse rumeur ne commencer à circuler.

Tentative de débauchage

Les tentatives de débaucher un autre des élus du PMSD continuent après la défection de Marie-Claire Monty. Pour travailler un ex-ministre, bien connu pour ses performances sportives, un homme pont très proche du monde du cinéma a été dépêché. La mission de cet homme, habitué à changer de camp politique, est d’essayer de faire passer le parlementaire du bleu à l’orange. Pour essayer de convaincre le député, l’émissaire utiliserait surtout des arguments relevant de son appartenue ethnique commune avec le parlementaire. Des «arguments» qui, jusqu’à l’heure, n’auraient pas convaincu le député.

Elle a la côte

Même au MSM, on ne s’explique pas sa soudaine et fulgurante ascension. Présidente de board, conseillère, elle a vraiment la cote depuis quelque temps. Au point de bénéficier de deux textes de promotion dans un même journal tandis qu’un de ses intimes a eu les faveurs d’un autre titre pour vanter les louanges de la gestion économique du pays. Les renseignements glanés par ceux qui fréquentent le Sun Trust indiquent que cette personne est devenue importante pour le leader du MSM lui-même en raison des liens étroits qu’entretiennent leurs proches. Ce n’est pas étonnant dès lors de constater que c’est du côté des proches collaborateurs de Pravind Jugnauth qu’elle a trouvé grâce.