COLLOQUE À BAGATELLE : En marche vers la transition énergétique en entreprise

Les énergies fossiles (pétrole et charbon ) couvrent aujourd’hui plus de 80 % de la demande énergétique mondiale. Le réchauffement climatique représentant un des risques majeurs du 21e siècle nous impose dès lors de repenser en profondeur notre modèle énergétique et d’engager avec détermination et sans plus attendre la transition qui nous mènera à un modèle énergétique durable. C’est d’ailleurs l’engagement pris par Maurice, et d’autres pays, lors de la COP21, la transition énergétique étant, au-delà de la réalité, une vraie nécessité. Et pour cela, la contribution des entreprises est tout aussi importante que la contribution de l’État et la contribution individuelle. D’où le colloque qui sera organisé le 2 mars au cinéma Star de Bagatelle à l’initiative de Business Mauritius, en collaboration avec le ministère des Énergies.

Cette rencontre vise à réunir les chefs de direction du secteur privé, les représentants du service financier, des banques, des assurances, les universitaires entre autres en vue de débattre des stratégies à adopter par les entreprises pour faciliter la transition énergétique et s’assurer de son efficacité.

Le constat est mondial : il faut changer notre façon de vivre et de consommer. Évoluant aujourd’hui dans une économie carbonée, utilisant principalement des ressources terrestres non renouvelables, dont le charbon et le pétrole, Maurice, comme les autres pays du monde, doit s’inscrire dans une démarche de changement. Une démarche qui nous permettrait d’intégrer un mix énergétique composé principalement d’énergies renouvelables, nous permettant également de sortir de la dépendance des énergies fossiles, expliquent les professionnels du secteur.

« Réussir la transition énergétique »

Depuis cinq ans, à travers son Programme national d’Efficacité Energétique, Business Mauritius propose aux entreprises mauriciennes une assistance technique et financière pour mettre en œuvre une démarche visant à réduire leur consommation d’énergie, maîtriser leurs coûts, gagner en compétitivité et être plus écoresponsables. Si l’on ne démarre pas à zéro — des initiatives ayant été entreprises par certaines compagnies à l’instar des panneaux photovoltaïques — il faut aujourd’hui multiplier les efforts pour assurer la transition énergétique, note Mickaël Apaya, chargé de mission Énergie à Business Mauritius. D’où le colloque qui se tiendra le 2 mars, de 9 h à 12h30, au cinéma Star de Bagatelle, en vue d’amener le secteur privé, les sociétés financières, les assurances, les techniciens, les représentants du ministère des Énergies, ainsi que les universitaires, à partager leur vue sur les meilleurs moyens à mettre en place pour s’assurer de l’efficacité énergétique en entreprise.

Le thème qui sera abordé lors de cette première édition de ce colloque est « Réussir la transition énergétique », avec pour axes les énergies renouvelables, le secteur du transport, les bâtiments et le social, entre autres. Selon Mickaël Apaya, la transition énergétique est un réel levier pour les entreprises. « Il faudrait, pour réussir cette transition, mettre en place un système de management énergétique pouvant leur permettre de générer des économies d’énergie et financières et in fine, améliorer leur compétitivité », dit-il. D’où les débats qui auront lieu le 2 mars. A ce jour, même si les IPP prennent de l’ampleur et qu’il existe des sociétés évoluant avec des systèmes photovoltaïques au sol ou sur toiture, ainsi qu’une centrale éolienne à Roches Noires, il reste encore énormément à faire. Idem concernant le dossier du transport, en tenant compte que, selon les statistiques, ce n’est pas le secteur industriel qui émet le plus de CO2, mais bien celui du transport. « Il faudrait tendre vers un mode de transport alternatif », explique le chargé de mission énergie de Business Mauritius. Et d’ajouter qu’en outre, en terme de bâtiments également, Maurice et plus particulièrement les entreprises doivent s’orienter vers des bâtiments qui puissent produire leur propre énergie et devenir des bâtiments à énergie positive qui seraient accessibles à d’autres usages publics.

Ces idées devraient ainsi faire l’objet de réflexion au niveau du top management des entreprises, estime Business Mauritius qui rappelle que des facilités sont mises à disposition par des partenaires étrangers, dont l’Agence française de développement ou l’Union européenne, en vue d’inciter les entreprises à se mettre au vert, dans la cohésion et une harmonisation de projets.

Le 1er colloque National Energies & Entreprises le 2 mars à Bagatelle devrait ainsi permettre d’établir une feuille de route. Par la suite, sur une base mensuelle, des rencontres seront effectuées, à l’initiative de Business Mauritius, pour établir un constat de la progression des projets en vue de faire de la transition énergétique une réalité efficace à Maurice.