COM—ACTIVITÉS: Déplacements pour Hao Thyn Voon, Gungaram et Teeroovengadum

Plusieurs items étaient à l'ordre du jour au cours de la réunion du comité directeur du Comité olympique mauricien (COM) tenue vendredi dernier à son siège à Port-Louis. Entre autres choses abordées, les déplacements de Philippe Hao Thyn Voon et Vivian Gungaram, respectivement président et secrétaire général de cet organisme, la participation de Kaysee Teeroovengadum, assistant-secrétaire, au Masters exécutif en management des organisations sportives (MEMOS) et celle de Ravi Bhollah, entraîneur national d'haltérophilie, à un cours d'entraîneurs en Hongrie.

La 21e session de l'Assemblée des comités nationaux olympiques verra la participation de Philippe Hao Thyn Voon et de Vivian Gungaram. Cette session se déroulera au Qatar les 15 et 16 novembre. Auparavant, soit du 5 au 7 octobre, le premier nommé participera à l'assemblée générale de la Commonwealth Games Federation à Edmonton au Canada. De son côté, Vivian Gungaram se rendra à Sao Tomé et Principe du 10 au 12 octobre afin d'assister à la réunion de l'Association des comités nationaux olympiques africains (Acnoa) pour les secrétaires généraux.

Quant à Kaysee Teeroovengadum, il se rendra à Paris le mois prochain afin de participer au MEMOS, qui bénéficie du financement de la Solidarité olympique. Un cours très avancé long d'une vingtaine de jours sur l'administration sportive et auquel ont déjà réussi Jacques Malié, Sanjay Goboodhun et Sahir Edoo. Une deuxième session est prévue à Maurice l'année prochaine et la dernière partie se tiendra à Lausanne en Suisse.

De son côté, Ravi Bhollah sera à Budapest (Hongrie), plus précisément à la Semmelweiss University, pendant trois mois afin de participer à un stage international pour entraîneurs. Il sera de retour au pays le 9 décembre.

Au niveau des cours techniques financés par la Solidarité olympique, le choix s'est cette fois porté sur la voile. Le stage prévu du 10 au 15 octobre dans le Nord de l'île sera dirigé par Emrah Surman et une vingtaine d'entraîneurs sont attendus. L'athlétisme sera également concernée et le stage se déroulera du 24 au 28 octobre sous la direction des entraîneurs locaux, à savoir Daniel André et Frankie Lebon.

Il est à noter que le judo aurait pu bénéficier d'un tel stage. Toutefois, la fédération internationale n'a pas donné son aval en raison des problèmes qui règnent actuellement au sein de la fédération locale. Le choix devra donc être porté sur une autre discipline.

Par ailleurs, la réunion du Conseil international des Jeux, initialement prévue aux Seychelles au cours de ce mois, se déroulera les 2 et 3 novembre. Elle permettra d'apporter des amendements des règlements et verra la participation de Philippe Hao Thyn Voon, Vivian Gungaram et Kaysee Teeroovengadum, et d'un représentant du ministère de la Jeunesse et des Sports, probablement le directeur des Sports, Ram Lollchand. Quant aux Commonwealth Youth Games, prévus du 18 au 23 juillet 2017, ils devraient voir la participation de quatre sportifs mauriciens et de deux dirigeants.

Le COM devra tenir son assemblée générale annuelle d'ici à la fin de cette année afin d'apporter des amendements à ses statuts et d'être ainsi en conformité avec le Comité international olympique. De leur côté, les différentes fédérations auront un délai de six mois pour tenir leur AG élective, en attendant celle du COM vers avril de l'année prochaine.