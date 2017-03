COM AG ÉLECTIVE : Ce sera le 25 avril à Trianon

L'assemblée générale élective du Comité olympique mauricien (COM) se déroulera dans ses nouveaux locaux à Trianon le 25 avril. Elle permettra de désigner les membres qui siégeront au sein du comité directeur pour les quatre prochaines années. Prévue dans un premier temps au début du mois prochain, cette fonction a été reportée en raison du passage du Queen's Baton Relay à Maurice du 15 au 17 avril.

Si Philippe Hao Thyn Voon a confirmé depuis un certain temps déjà qu'il briguera un nouveau mandat à la présidence, par contre, le suspense demeure toujours présent pour le poste de secrétaire général. L'actuel titulaire qu'est Vivian Gungaram, contacté ce matin, nous a confirmé que l'Association mauricienne d'athlétisme prendra une décision bientôt. En cas de désistement, Kaysee Teeroovengadum, actuel assistant-secrétaire général, grimpera dans la hiérarchie. Cette AG élective verra également la participation du représentant de la fédération de karaté vu que cette discipline sera incluse aux prochains Jeux Olympiques à Tokyo en 2020.

Reste que, jusqu'ici, le groupe d'opposition ne s'est pas réellement manifesté. Les postulants du groupe dirigé par Philippe Hao Thyn Voon enregistreront-ils un autre walk-over comme cela avait été le cas lors de la dernière AG élective ? Les adversaires travailleraient-ils dans l'ombre ? Quoi qu'il en soit, on devrait voir plus clair au cours des prochaines semaines.

Par ailleurs, le président du COM s'était rendu à Kigali au Rwanda afin d'assister à la réunion annuelle de la Commonwealth Games Federation région Afrique. Les discussions ont surtout porté sur les prochains Jeux du Commonwealth prévus à Gold Coast en Australie l'année prochaine et les Jeux du Commonwealth des Jeunes qui se dérouleront aux Bahamas cette année. Au cours de cette réunion, Philippe Hao Thyn Voon a reçu des promesses de souvenirs de la part du représentant des États-Unis. Ces souvenirs, surtout des torches olympiques, pourront être installés dans le Musée Olympique à Trianon.

Il est à noter que la prochaine réunion de la Commonwealth Games Federation région Afrique se déroulera à la fin de l'année prochaine. Cela, afin de permettre une évaluation des Jeux du Commonwealth qui se seront déroulés quelques mois plus tôt, soit en avril.