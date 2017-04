COM - AG ÉLECTIVE : Vivian Gungaram confirme sa non-candidature

Actuel secrétaire général du Comité olympique mauricien (COM), Vivian Gungaram ne rempilera pas pour un nouveau mandat lors de l'assemblée générale élective prévue le mardi 25 avril à Trianon. Il a fait part de sa décision, lundi dernier, à Philippe Hao Thyn Voon, président de cette instance. De ce fait, le favori pour lui succéder demeure Kaysee Teeroovengadum, assistant-secrétaire général sortant.

« Il m'était difficile de donner encore plus. Ce départ était planifié depuis un certain temps déjà. Ma dernière fonction sera donc l'organisation du Queen's Baton Relay », nous a fait comprendre Vivian Gungaram hier matin. Toutefois, il compte toujours apporter son soutien. « Je demeure malgré tout dans le giron sportif, donc toujours prêt à aider », ajoute celui qui occupe le poste de président de l'Association mauricienne d'athlétisme.

Pour rappel, ce dernier, vice-président du Comité National olympique mauricien (CNOM) de 1988 à 96, avait livré une farouche bataille face à Chintamun Rambocus, alors président de cette instance. S'élevant contre ce qu'il considérait comme l'opacité de la gestion de ce dernier, il n'a toutefois jamais pu le faire chuter de son piédestal, étant d'ailleurs incapable de passer la rampe lors de deux AG électives. Il accédera finalement au poste de vice-président en 2005, à l'issue du partage des pouvoirs à l'israélienne entre Chintamun Rambocus et Philippe Hao Thyn Voon, puis à celui de secrétaire général à l'issue du décès de Ram Ruhee quatre ans plus tard.

Reste que ce départ attriste l'actuel président. « Vivian et moi étions comme deux guerriers sur le terrain depuis 2005. Nous nous sommes toujours battus pour l'autonomie des fédérations et nous avons également fait montre de transparence dans notre gestion, sans jamais avoir d'agenda caché. »

Pour en revenir à la prochaine AG élective prévue à partir de 17h, il est confirmé qu'elle sera placée sous la supervision de la Commission électorale. Toutefois, il demeure fort probable que les candidats de l'actuel comité directeur soient élus sans opposition. Entre-temps, l'AG annuelle s'est déroulée vendredi dernier à Trianon.

Comme annoncé précédemment, quatre nouvelles disciplines olympiques ont été incluses, à savoir l'escrime, le karaté, le canoë-kayak et l'aviron. De ce fait, leurs représentants pourront exercer leur droit de vote le 25 courant. Il en sera de même pour le judo, même si cette discipline fait face actuellement à des conflits internes.

Les membres présents ont également été informés des amendements apportés à la Charte du COM. À l'issue de cette activité, Philippe Hao Thyn Voon pouvait afficher la satisfaction. « Cette assemblée générale s'est déroulée dans de bonnes conditions. Il n'y a pas eu de débats sur les items à l'agenda et tout était réglé en une quarantaine de minutes. »