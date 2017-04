COM — ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ÉLECTIVE CE MARDI : Philippe Hao Thyn Voon reconduit  pour un 3e mandat de président

Dans le sillage, Richard Papie (1e vice-président), Raj Gaya (2e vice-président), Kaysee Teeroovengadum (secrétaire-général) et Hedley Han (trésorier), sont élus de facto

Dix candidats en lice pour quatre postes de membres du COM

Pour la deuxième fois, il n'y a pas eu de surprise quant au poste de président du Comité Olympique Mauricien (COM). C'est la conclusion à laquelle on arrive après la lecture de la liste des candidats pour l'Assemblée générale élective du COM, qui se tiendra ce jeudi pour la toute première fois dans leurs nouveaux locaux à Trianon. Le mouvement sportif mauricien, du moins la grande famille des disciplines olympiques, fait confiance à Philippe Hao Thyn Voon, qui a été reconduit pour un 3e mandat de président du COM, hormis les deux années à l'israélienne partagées avec Chintamun Rambocus.

« C'est effectivement une très bonne nouvelle. Je constate avant tout la confiance que les fédérations ont non seulement en moi, mais aussi en la manière dont les affaires du Comité olympique sont gérées. Comme pour les précédentes fois, je vais donner le meilleur de moi-même afin d'assumer ces nouvelles responsabilités », a indiqué hier matin à Week-End le président du COM. Pour Philippe Hao Thyn Voon, ce sera « business as usual » une fois l'épreuve de ce mardi passée. Sauf que son compagnon d'armes, qui avait permis de renverser Chintamun Rambocus de son socle en 2005, Vivian Gungaram, a décidé de quitter le navire. « Vivian (Gungaram) a été effectivement un ami et un colistier de premier ordre. Je suis le premier à déplorer son absence dans l'équipe pour ce nouveau mandat. Il a pris sa décision et je le respecte. Il s'agit pour nous de continuer la route et je pense que Kaysee (Teeroovengadum), à qui la tâche de secrétaire général a été confiée, sera à la hauteur de la situation. Il a eu l'occasion de se former durant ces quatre dernières années », explique Philippe Hao Thyn Voon.

KT sans opposition et les plus chanceux

En effet, c'est sans aucune forme d'opposition que le secrétaire général de l'Association mauricienne de Volley-Ball (AMVB) et jusqu'ici assistant secrétaire du COM se verra confier ce mardi le poste très convoité et envié de secrétaire-général du COM. Aucune opposition veut aussi dire que, dans les coulisses, le travail a été laborieux pour celui à qui, il y a quatre ans, on ne donnait aucune chance de demeurer dans ce comité. Comme dit l'adage, le malheur des uns fait le bonheur des autres.

Sans doute Richard Papie, l'indéboulonnable président de la Fédération mauricienne de Lutte (FML), ne nous dira pas le contraire. Non seulement est-il incapable de convaincre les autorités ne serait-ce que pour inscrire la lutte au programme des JIOI, mais il se retrouve 1er vice-président du COM. Comme quoi, dans le mouvement sportif, on peut être à la fois inefficace, voire égarant, et tout de même se retrouver à une marche de la présidence du COM.

Autre chanceux dans ce nouveau cycle olympique (2017-2021) : Hedley Han. Le président de la Fédération mauricienne de Basket-Ball se retrouve, pour sa première tentative à ce niveau propulser trésorier du COM, et aussi élu sans passer par des élections. Il en est de même pour Raj Gaya, l'emblématique secrétaire de l'Association mauricienne de Badminton et de la Confédération Africaine, qui est aussi élu de cette façon comme 2e vice-président du COM.

Les autres dans tout cela…

Dans ce concert de bonnes intentions à l'égard de certaines têtes au sein de l'équipe sortante, cela n'empêche pas quelques-uns de chercher à jouer un rôle plus important, voire se positionner en vue de 2021. C'est le cas de le dire pour le président de la Fédération mauricienne d'Haltérophilie (FMH), qui défie le représentant de la Mauritius Football Association (MFA) pour le poste de 3e vice-président.

D'emblée, on se demande comment la commission électorale, qui supervise les élections du COM, a accepté la candidature de Prem Jodha (voir hors texte) ? Mais il est aussi un fait que le vice-président de la MFA n'a fait que de la figuration et qu'il a surtout profité de ses voyages de même que d'autres bénéfices acquis durant ces quatre dernières années. Yousuf Bayjoo, le président de la Fédération mauricienne de Tir à L'Arc, délaisse cette fois le poste d'assistant-trésorier pour tenter sa chance comme assistant-secrétaire. Il est cependant en compétition avec la nouvelle venue et remplaçante de Vivian Gungaram comme représentante de la fédération d'athlétisme, Corine Remillah. Après le vote mardi, on saura si oui ou non l'ex-secrétaire général du COM dispose d'un solide soutien.

Deux nouvelles têtes sont également en compétition pour le poste d'assistant-trésorier du COM, nommément Aline Li Chuen Cheong, PRO de la Fédération mauricienne de Natation, et Hans Brasse, secrétaire de la Fédération mauricienne de Cyclisme (FMC). Ce vote s'avère intéressant et reste à suivre à plus d'un titre.

Pour ce qui est du poste des quatre membres du COM, ils sont 10 au départ de cette course, qui ne recevra de toute évidence que sept postulants après les élections pour les trois positions, notamment 3e vice-président, assistant-secrétaire général et assistant-trésorier. Le choix du collège électoral pour ces trois postes sera déterminant dans le choix des membres.

LES DIFFÉRENTES POSITIONS

Président Philippe Hao Thyn Voon Élu

1er vice-président Richard Papie Élu

2e vice-président Raj Gaya Élu

3e vice-président Poorun Bhollah

Prem Jodha

4e vice-présidence Aarti Gulrajani Élue

Secrétaire Générale Kaysee Teeroovengadum Élu

Assistant SG Yousuf Bayjoo

Corine Remillah

Trésorier Hedley Han Élu

Assistant Trésorier Aline Li

Hans Brasse

Membres

Yousuf Bajyoo Tir à l'arc

Poorun Bhollah Haltérophilie

Hans Brasse Cyclisme

Prem Jodha Football

Aline Li Natation

Georges Li Ying Ping Karaté

Kamil Patel Tennis

Indien Ramsamy Boxe

Corine Remillah Athlétisme

Kevin Venkiah Rugby

3e vice-président

La candidature de Prem Jodha inappropriée?

Si une fédération n'est pas en règle avec la loi du pays, dont principalement la Sports Act et le Registrar of Associations, son représentant peut-il être candidat à un poste au sein du Comité Olympique Mauricien (COM) ? La question mérite d'être posée, d'autant plus que ces élections sont supervisées par la Commission électorale, dont le « Notice of Taking of Pool » porte la signature de l'Electoral Commissioner, Irfran Abdool Rahman. En effet, c'est un secret de polichinelle que depuis le 29 août 2012, l'actuel comité directeur de la Mauritius Football Association n'est pas une fédération reconnue par le Registrar of Associations. Pour cause, la MFA a depuis cette date voté de nouveaux statuts qui ne sont ni confirme avec la Sports Act de 2013 ni avec la Sports Act de 2016. Selon une source au Registrar of Associations, la présidence qui est reconnue auprès de cette instance n'est autre que celle de…Vinod Persunnoo.

C'est pour le moins étonnant que la Commission électorale ait laissé passer cette candidature de Prem Jodha pour le poste de 2e vice-président et aussi pour membres. Par contre, la candidature de Ruben Armoogum pour la Fédération mauricienne de Voile (MYF) n'a pas été retenue en vertu de la section 8.8 (i) des nouveaux statuts du COM votés à l'unanimité le 7 avril dernier et qui se lit comme suit: « candidates shall emanate from the existing managing committee of its respective National Federation. In addition, the candidate shall have served as member on the said managing committee over the last full mandate of 4 years continuous. »

Nous apprenons aux dernières nouvelles que Ruben Armoogum aurait fait des représentations auprès de la Commission électorale.

Collège électoral

26 fédérations et 1 athlète votant

Fini le temps où le collège électoral pour le vote à l'Assemblée générale élective du Comité Olympique Maurice (COM) se résumait à 16-17 votants. Pour l'exercice de mardi, 26 fédérations auront un droit de vote et un athlète (Karen Foo Kune). Outre les 17 fédérations qui sont en lice pour une place dans l'exécutif du COM, elles seront aussi trois nouvelles fédérations à faire leur entrée dans l'arène. Il s'agit de l'aviron, le hockey (qui a perdu sa reconnaissance avec le MJS) et le Canoë-Kayak. Selon les informations de Week-End, six fédérations n'ont pas fait connaître leur représentant pour voter à la clôture des délais.