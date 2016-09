COM - BILAN RIO 2016 : Philippe Hao Thyn Voon, « Les athlètes étaient comme nos enfants »

Hormis l'expulsion de Josian Valère du Village des Jeux, c'est un bilan positif présenté par les membres du Comité olympique mauricien (COM) à leur retour de Rio. Au cours d'un point de presse tenu hier en fin de matinée, la considération à l'égard des représentants mauriciens, la prestation de ces derniers, de même que la solidarité au sein de la délégation ont été mises en exergue par Philippe Hao Thyn Voon, président de cet organisme, et ses lieutenants.

« Tout s'est bien passé dans l'ensemble. Nos représentants, à l'instar de Christianne Legentil, Kennedy St Pierre et Kate Foo Kune, ont livré des performances honorables. Dommage que nous n'avons pu obtenir de médaille. Cela aurait constitué la cerise sur le gâteau », a souligné le président du COM. Et de continuer : « Tous ont été à la hauteur. Notre bureau au Village était ouvert 24h/24, et les athlètes étaient comme nos enfants. » Une façon de dissiper tous les doutes quant à un manque de considération à l'égard des athlètes.

Dans ce contexte, Philippe Hao Thyn Voon a évoqué le cas des $ 200 remis aux athlètes durant leur séjour à Rio et le traitement accordé à Christianne Legentil en particulier. « La plupart de ces athlètes bénéficient de bourses olympiques. Dans le cas de Christianne, elle a bénéficié de notre soutien depuis Maurice à travers sa bourse et un suivi. Qui plus est, son entraîneur était comme un père pour elle. » Il niait ainsi les allégations à l'effet que la judokate avait dû “mendier” des bandages auprès d'une délégation étrangère.

Concernant le cas Josian Valère, le président du COM a fait ressortir que le conflit a débuté avec lui avant le déplacement. Et ce, du fait qu'il avait insisté pour obtenir les Rs 40 000 qui devaient être remises aux fédérations pour les besoins des athlètes. Dans le cas de Christianne Legentil, c'était pour l'achat de quatre kimonos. Au bout du compte, rien que deux kimonos étaient nécessaires.

« Josian Valère a utilisé un langage très dur envers nous et a monté les athlètes contre nous. Nous l'avons rappelé à l'ordre en plusieurs occasions, et nous n'avions d'autre choix que de demander son expulsion du Village des Jeux. » Étant donné que l'ancien président de la Fédération mauricienne de judo ne fait plus partie du COM, le comité disciplinaire ne sera pas institué à son égard. Toutefois, Philippe Hao Thyn Voon a fait ressortir qu'une lettre lui a été envoyée concernant sa mise à l'écart du COM, en concertation avec un conseiller légal.

Pour ce qui est du cas Alain St Louis, qui avait porté l'affaire en cour pour n'avoir pas obtenu son accréditation, le président du COM a souligné que celles-ci sont accordées par le comité organisateur. Les démarches effectuées par le chef de mission et le team-manager de la sélection masculine se sont révélées infructueuses, car le président de la Fédération mauricienne de triathlon avait soumis sa photo en retard.

La blessure de Yannick Lincoln avant sa participation à l'épreuve du VTT a également été évoquée. Norbert Froget a dit sa satisfaction d’avoir eu affaire à « un guerrier qui a signifié son envie de revenir au plus vite à la compétition. » Selon lui, tout a été effectué afin que Yannick Lincoln retourne sain et sauf à Maurice après trois jours en clinique. Il a également loué le support de l'entraîneur Bertrand Carabin et des membres du COM.

Norbert Froget a par ailleurs souligné que la triathlète Fabienne St Louis, bien que n'ayant pas d'accompagnateur dans un premier temps, a bénéficié de toute l'attention voulue. Elle a par la suite obtenu le soutien de son père, qui a finalement effectué le déplacement. De leur côté, Aarti Gulrajani-Descann (chef de mission), et les team-managers Kaysee Teeroovengadum et Karen Foo Kune ont mis l'accent sur la solidarité au sein de la délégation et les conditions idéales ayant prévalu à Rio.