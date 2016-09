COMBAT POUR LA SOUVERAINETÉ : Les députés africains du Commonwealth sensibilisés sur le dossier Chagos

Les 400 députés africains venus participer la semaine dernière à la 47e Conférence régionale de l'Association des Parlementaires du Commonwealth (CPA) ont été sensibilisés au contentieux qui oppose la République de Maurice à la Grande-Bretagne autour la la question de la souveraineté sur l'archipel des Chagos.

La démarche a été entreprise par un collectif composé du Muvman Liberasyon Fam, de la Confédération des Syndicats du Secteur Privé (CTSP), du Mouvement pour le Progrès de Roche-Bois, du Parti Lalit, d'Alain Laridon (ancien député et ambassadeur) et de Jean-Claude Bibi (ancien ministre de la Justice et ambassadeur).

La conférence régionale du CPA s'est tenue, mercredi dernier, à l'hôtel Intercontinental sous la présidence de la Speaker de l'Assemblée nationale mauricienne, Mme Maya Hanoomanjee. Dès leur arrivée au centre de conférence, les députés participants ont été approchés par les militants du collectif pour se voir remettre une lettre de sensibilisation.

Le document rappelle à ses destinataires qu'ils se réunissent au moment même où la question de la souveraineté mauricienne sur les Chagos est en train d'être « revisited » par les Nations unies et qu'il est temps également qu'il y ait un appel unanime pour la fermeture de la base militaire américaine illégale sur Diego Garcia.

La lettre clame que le démembrement de l'archipel des Chagos du territoire national de la République de Maurice et le déracinement forcé de ceux qui y résidaient pour faire place à la base américaine ont eu lieu dans le sillage de l'accession du pays à son indépendance, ce qui fait que la décolonisation de notre pays a été « incomplète ».

Le collectif signale aussi à l'attention des députés africains que la base de Diego Garcia (située dans un territoire appartenant à un pays membre faisant partie de l'Afrique) recèle des armes nucléaires, ce qui constitue une grave entorse au Traité de Pelindaba, qui interdit la présence de toute arme nucléaire sur le continent.

Le collectif en appelle donc aux députés africains pour qu'à leur tour ils mobilisent leurs peuples respectifs et les fassent prendre conscience de la nécessité pour la Republique de Maurice, y compris des Chagos, d'être complètement débarrassés de toute présence coloniale et occupation militaire. « Les Mauriciens déplacés doivent pouvoir rentrer vivre chez eux. Nous comptons sur vous pour utiliser tous vos pouvoirs afin de convaincre vos gouvernements élus d'apporter leur soutien à la requête formulée par la République de Maurice auprès des Nations unies pour que, lors de son Assemblée générale en septembre, une résolution soit prise afin que la question de souveraineté atterrisse devant la Cour internationale de justice de La Haye», déclare le collectif.