COME-BACK : Cassiya, comme dans les souvenirs

Grand moment d’émotion sur la scène à Saint-Denis de La Réunion, samedi, lors des retrouvailles des premiers membres de Cassiya sur scène. Un instant magique marqué comme un événement à l’île sœur, où Désiré François, Alain Ramanisum et Gérard Louis ont repris ensemble les classiques du groupe après dix ans. Le 27 mai, c’est au SVICC que la même équipe marquera ses 25 ans.

Cela s’est passé comme dans les meilleurs souvenirs laissés par ce groupe qui, il y a 25 ans, changeait le paysage musical de Maurice. Il y a eu Séparation, ce fameux titre par lequel tout a commencé à la MBC. Et les incontournables Marlène, Zoizo, Rev nou zanset ainsi que plusieurs des autres grands classiques du séga moderne qui ont fait de Cassiya l’un des groupes les plus populaires de la région.

Pour ses 25 ans, le groupe originaire de Cassis a retrouvé ses fondateurs. Dix ans après leur dernier concert ensemble, Désiré François, Gérard Louis et Alain Ramanisum ont de nouveau partagé la même scène et les mêmes chansons. Alain Lafleur et Bruno François officiaient à la guitare et à la batterie, comme au début. Les musiciens qui accompagnent désormais Désiré François dans les nouveaux chapitres de Cassiya ont complété ce beau tableau, exposé pendant près d’une heure trente sur la scène de Nordev, à Saint-Denis de La Réunion, samedi soir.

Moment extraordinaire.

“Cela a été un moment extraordinaire”, raconte Désiré François à Scope, au lendemain de son retour à Maurice. “C’était très bien. Extraordinaire !”, dit de son côté Gérard Louis. Toujours en déplacement en début de semaine, Alain Ramanisum évoque de son côté “un moment magique. Un moment historique qui restera gravé dans l’histoire”.

La première partie du spectacle, joué devant 5,000 personnes, a été assurée par la nouvelle équipe de Cassiya. Gérard Louis et Alain Ramanisum sont ensuite montés sur scène. “C’était aussi extraordinaire de retrouver ce vieux son de Cassiya, tel qu’on l’a connu au début”, dit Gérard Louis. Pour Désiré François, “l’arrivée de Gérard Louis et d’Alain Ramanisum a été ressentie dans la musique”. Alain Ramanisum parle de l’émotion provoquée : “Je me suis retrouvé sur scène comme pianiste, comme c’était le cas au départ quand j’avais 15 ans. Nous avons revécu cette période, ce Cassiya de l’époque.”

Un concert rempli de tendresse.

Dans un compte rendu publié dans Le Quotidien de La Réunion, la journaliste Florence Labache écrit : “Une poignée de main et des accolades qui en disent long sur le ton de la soirée. L’émotion était palpable. Désiré François, les yeux humides et le sourire aux lèvres, retrouvait Alain Ramanisum et Gérard Louis (…) Ce concert anniversaire résonnait comme des retrouvailles tellement attendues par le public (…) Il y a 25 ans en arrière, le groupe mauricien avait su trouver sa place dans le cœur des Réunionnais. Vingt-cinq ans plus tard, notre île leur réserve toujours un accueil des plus chaleureux. La salle était excitée et les spectateurs n’ont pas boudé leur plaisir. Des titres repris en chœur par la foule. Un concert comme on les aime, rempli de tendresse entre les artistes et le public.”

À l’initiative de cette réunification, Désiré François confie que l’idée de faire appel à ses anciens compagnons lui est venue lors d’un des derniers concerts du groupe. “Nous avions invité la journaliste Florence Labache pour le concert marquant les 25 ans de Cassiya. Après cet événement, elle m’a parlé d’Alain Ramanisum et de Gérard Louis. J’ai toujours dit que j’ai du respect pour eux et qu’ils font partie de l’histoire et de la création de Cassiya. Après ma discussion avec la journaliste, j’ai longuement réfléchi sur la question. Lorsque mon épouse Evelyne m’en a aussi parlé, j’ai compris que le moment était venu.” Désiré François a aussitôt contacté Alain Ramanisum : “Sans réfléchir, il a aussitôt répondu oui. Il en a été de même pour Gérard Louis.”

Une fois le projet lancé, il y a eu quelques hésitations lors des premières répétitions. “Mais une fois tous les éléments mis en place, tout s’est fait normalement, comme dans le passé”, dit Désiré François.

Isi kot nou ete.

Pour rappel, Cassiya a pris naissance à Cassis lorsque quelques amis musiciens choisissent de se mettre ensemble pour faire ce qu’ils savent faire de mieux : la musique. En 1993, Séparation donne le ton quand Désiré François se présente à un concours de chants à la MBC. Il y aura ensuite les albums Cassiya 2 (en 1994), Isi kot nou été (1995), Naryé pa éfasé (1997), Racine la vie (2000), Le Morne (2001), Cyomboli (2002). Chacun de ces albums comprend plusieurs tubes.

De Maurice, le groupe s’étend vers La Réunion, les Seychelles, Madagascar. Il devient le meilleur groupe de l’océan Indien. Cassiya s’envole pour l’Europe, fait le Zénith, l’Olympia, se produit en Belgique et en Angleterre. En 2003, il enregistre l’excellent concert qu’il donne au théâtre de St-Gilles de La Réunion. Un concert repris à La Citadelle et qui reste dans les mémoires comme l’un des meilleurs donnés par un groupe local.

Mais, quelque temps plus tard, Gérard Louis et Sylvio Ravina quittent l’équipe. Cassiya continue son parcours, autrement. L’équipe d’origine se retrouvera une nouvelle fois en 2007 pour l’album Nou amizé et un concert.