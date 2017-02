COMÉDIE MUSICALE : Clap de fin pour Sister Act

La comédie musicale Sister Act a joué ses dernières notes le week-end dernier mettant fin aux quatre représentations supplémentaires données cette année. Une aventure qui s'achève pour l'équipe dirigée par le père Gérard Sullivan et qui a su mettre les étoiles dans les yeux de bon nombre de Mauriciens.

Après le succès considérable remporté en septembre dernier, sept représentations à guichets fermés, le producteur de la comédie musicale Sister Act, Gérard Sullivan, a tenu quatre autres concerts les 17,18 et 19 février. Des ultimes séances pour « répondre à une demande du public, car beaucoup n'avaient pas pu assister au spectacle en septembre et d'autres voulaient venir nous revoir », a déclaré le père.

Même si la fièvre a un peu baissé, la ferveur était toujours de la partie lors de cette présente édition. Comme en septembre, le public ébahi s'est levé pour saluer la performance des artistes, avec quelques décibels de plus lors des saluts de Carol Lamport et Linzy Bacbotte. « Tout s'enchaîne, le décor, les chants, les costumes. C'est magnifique », lance une spectatrice sur la page Facebook de la troupe.

Une histoire « humaine »

Dans les bottes de Deloris, alias sœur Marie-Clarence, Linzy Bacbotte a ébloui. Sa voix black-gospel, son effervescence et son humour communicatif ont fait le bonheur du public qui passait du rire à l'émotion au gré des humeurs du personnage incarné par Linzy Bacbotte. La chanteuse mauricienne a donc rempli sa part du contrat dans un rôle qui lui avait été promis il y a plus de 20 ans par le père Gérard Sullivan.

La pièce, qui mélange humour, prises de bec, chants en anglais, français et créole, raconte une histoire humaine qui surgit quand deux mondes diamétralement opposés se croisent et s'entrechoquent. En effet, c'est lors de sa rencontre avec les sœurs du couvent de Notre-Dame des anges que Deloris devient sœur Marie-Clarence et finit par se découvrir elle-même. Elle qui était avide de gloire et de reconnaissance s'interroge sur son existence en adoptant le mode de vie dépouillé et austère des religieuses du couvent. « Dan fortin ek grander ki donn foss laglwar, dir mwa ki reste kan teign la limier ? » chante-t-elle.

Avec cette pièce à succès, Gérard Sullivan s'inscrit encore davantage dans le panorama du théâtre mauricien, lui qui du haut de ses 75 ans a déclaré qu'il commençait à songer à la retraite. Le rideau à peine refermé sur Sister Act version mauricienne que certains murmures se font déjà entendre : « what's next ? ».