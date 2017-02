COMÉDIE MUSICALE: Sister Act de nouveau à l’affiche

Il se murmurait que Gérard Sullivan et sa troupe de bonnes sœurs avaient promis un rendez-vous sine die lors de la dernière représentation de Sister Act l’année dernière. Le rideau s’est depuis levé, le flou s’est dissipé et les dates ont été arrêtées aux 17, 18, 19 février. C’est donc confirmé, la troupe de Sister Act donne rendez-vous au public pour quatre ultimes représentations au J&J auditorium de Phoenix.

Trois dates, le 17,18 et 19 février, ont été retenues pour la reprise d’un spectacle qui aura sans doute marqué le théâtre mauricien. En effet, en septembre de l’année dernière, le J&J auditorium faisait salle comble à chacune des sept représentations de la comédie musicale. Un succès populaire dont s’en étonne presque le producteur de la pièce, Gérard Sullivan. « Depuis le temps que je produis des spectacles, c’est la première fois que je vois pareil engouement », déclare-t-il. L’ébahissement du public, les bonnes notes des critiques de la presse... Autant d’ingrédients qui ont donné envie au producteur de relever un nouveau défi.

Pour cette nouvelle rencontre avec le public, Gérard Sullivan et ses « complices », comme il les surnomme, espère réitérer la magie de la précédente édition de septembre 2016. C’est en ce sens que, depuis la mi-janvier, les artistes se rencontrent à raison de deux répétitions hebdomadaires pour se rafraîchir la mémoire et se remémorer certains automatismes acquis après près d’une année de répétitions en 2016. « Aujourd’hui (jeudi, Ndlr), nous faisons un filage complet de la pièce pour retrouver le rythme entre dialogues, chants et chorégraphies », déclare une participante, partitions en main. « Avec l’aide d’Abel Moosladoo (chargé de la formation théâtrale des artistes, Ndlr), nous allons utiliser l’expérience acquise l’année dernière pour apporter davantage de profondeur aux personnages et pour essayer de donner un rendu encore meilleur », poursuit-elle.

Ce jeudi, jour de répétitions, l’ambiance est studieuse dans la salle juxtaposant l’église Notre-Dame de Lourdes. Les solos, chorégraphies et arpèges du groupe Witness de Gérald et Clifford Grenade se succèdent pour un bouclage de la pièce dans les temps requis. Seules quelques remarques du metteur en scène ou les éclats de rire communicatifs de Linzy Bacbotte viennent saccader le rythme de travail. « On a bien travaillé aujourd’hui, même si c’est congé (rires). Le gros est fait il ne manque que quelques retouches maintenant », soutient Cédric Nayna, qui joue le rôle de bandit.

Afin de renouer le contact avec le public avant la reprise du spectacle, des flash-mobs ont été organisées au Backstage de Henessy park, à Kas poz et à Bagatelle. C’est ainsi que les personnes fréquentant ces lieux ont pu voir débarquer une cohorte de bonnes sœurs, menée par Linzy Bacbotte, entonnant les chants du spectacle. Une manière bien originale de donner de nouveau rendez-vous au public les 17, 18 et 19 février. Pour toutes réservations, appelez la Cure de Notre-Dame de Lourdes (464-3432) ou le réseau Otayo 466-9999.