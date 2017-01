Le Premier ministre désigné, Pravind Jugnauth, a rendu hier un vibrant hommage à son père, sir Anerood Jugnauth. « C’est un homme exceptionnel qui n’a pas son pareil à Maurice », a-t-il déclaré sous les applaudissements des membres du comité central du MSM, qui s’étaient déplacés en grand nombre au Sun Trust hier.

Pravind Jugnauth a rappelé que sir Anerood Jugnauth avait déjà dans le passé annoncé son intention de quitter ses fonctions premier ministérielles et qu’il a annoncé dans un message adressé à la nation qu’il soumettrait sa démission à la présidente de la République ce matin.

« Selon la Constitution, tout se fera conformément à la loi, c’est celui qui commande une majorité à l’Assemblée qui devient Premier ministre. Le Bureau Politique qui s’est réuni ce matin m’a accordé son soutien à l’unanimité et avec beaucoup d’émotion. Je les remercie pour le soutien et la loyauté. J’ai eu l’occasion de parler à Ivan Collendavelloo, partenaire de l’alliance et avec le député de Rodrigues Francisco François. Nous avons le soutien des deux amis de Rodrigues. Il était important que l’instance suprême siège mais également que tous les soldats qui nous donnent continuellement leur soutien soient également présents ».

Pravind Jugnauth a rendu hommage à sir Anerood Jugnauth « qui a fait le miracle économique qui a transformé Maurice ». « Personne n’a fait autant pour le pays que sir Anerood Jugnauth. C’est la raison pour laquelle pour le MSM et surtout pour moi, qui entretiens des relations spéciales avec lui, c’est un moment émouvant », a-t-il insisté.

Pour lui, sir Anerood Jugnauth est un homme exceptionnel qui n’a pas son pareil à Maurice. « Nous sommes appelés à relever un grand défi. La responsabilité que je prendrai est énorme et nous devons avoir le soutien et la solidarité de tous les amis à tous les niveaux. Le travail que nous avons à faire demande une contribution de tout le monde et à tous les niveaux de la part de tous ceux qui croient dans l’avenir du pays. Nous devons travailler dans une solidarité sans faille pour qu’on réalise la vision que nous avons déjà élaborée. Nous continuerons à construire l’île Maurice dont nous rêvons. L’objectif est de suivre la voie tracée par sir Anerood Jugnauth, pour faire autant sinon mieux », a dit Pravind Jugnauth avant de quitter la réunion.

Auparavant, dans une déclaration à la presse à l’issue de la réunion du bureau politique de son parti, Pravind Jugnauth a fait part de son émotion et de sa joie mais n’a pas fait de déclaration, préférant laisser les procédures suivre leur cours.

Le président du MSM, Showkutally Soodhun, a rendu hommage à sir Anerood Jugnauth qui, rappelle-t-il, a créé le MSM en 1983. Il a également rendu hommage à son successeur. « Pravind Jugnauth a commencé sa carrière comme simple conseiller municipal. Il a ensuite occupé les fonctions de ministre de l’Agriculture, ministre des Finances, leader de l’opposition avant d’occuper à nouveau les fonctions de ministre des Finances. Aujourd’hui le leader de la majorité parlementaire est Pravind Jugnauth. Il sera Premier ministre demain », a lancé le ministre. Showkutally Soodhun a rappelé que le bureau politique a dans son ensemble exprimé sa fierté et sa solidarité envers Pravind Jugnauth. « Il est le leader du MSM et sera demain il sera le Premier ministre de toute la population ».

Pour sa part, Nando Bodha a soutenu qu’« aujourd’hui est un grand jour ; demain sera un plus grand jour ». « Nous avons été avec lui dans les moments les plus difficiles. Nous serons avec lui dans le moment de la gloire. Il nous faut être solidaires et loyaux pour réaliser le rêve de notre leader », a affirmé le ministre des Infrastructures publiques.