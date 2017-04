COMITÉ DIRECTEUR : Trois nouveaux membres désignés

En attendant la tenue de l'assemblée générale élective, le comité directeur de l'Association mauricienne de handball (AMH) s'est renforcé avec la présence de trois membres, à savoir Benoît Souchon (Curepipe Starlight), Andy Serviable (Plaisance HBC) et Ludovic Carré (Southern Warriors), qui auront droit au vote. Quant à l'assemblée générale élective, elle devrait se dérouler vers la mi-mai, du fait que le Registrar of Associations devra au préalable approuver les derniers règlements de la fédération.

Suite aux différentes réunions tenues par le working committee présidé par Philippe Boudou, il a été décidé que les différents clubs seront regroupés en cinq régions dans le cadre de l'AG élective, c’est-à-dire Pamplemousses/Port Louis, Beau Bassin Rose-Hill, Curepipe, Savanne/Vacoas-Phoenix et Rodrigues. De plus, tout club ayant participé aux derniers championnats, même s'il s'est désisté en cours de route, sera éligible pour cette activité.

Par ailleurs, quelques dirigeants de l'AMH ont rencontré le ministre de la Jeunesse et des Sports, Stephan Toussaint, hier. « Ce fut une rencontre fort positive, d'autant que le ministre nous a accordé son appui pour l'organisation de la Coupe du Monde -17 ans de beach handball », fait ressortir Daniel Gérard, président de cette instance. Avec moins de cent jours avant le coup d'envoi de cette manifestation mondiale, un festival s'est déroulé mercredi dernier à Mon Choisy et Flic-en-Flac.

L'AMH, par l'entremise de Daniel Gérard et Ludovic Carré, compte mener une opération de détection à Rodrigues la semaine prochaine, alors que la venue du Turc Bural Teczan, représentant de la fédération internationale, est prévue du 16 au 23 courant. Il viendra effectuer une nouvelle visite des lieux et dirigera également un cours qui coïncidera avec l'organisation de l'IHF Trophy. Une compétition qui verra la participation des équipes seniors de même que les présélections -17 ans.