COMITÉ RÉGIONAL MMM DE STANLEY / ROSE-HILL : “Souffrant et indisposé”, Paul Bérenger absent au dîner de fin d’année

Les délégués des 22 branches du Comité régional MMM de la circonscription No.19 Stanley / Rose-Hill avaient, en force, répondu présents à l’invitation de leurs dirigeants pour un dîner de fin d’année au restaurant La Chaumière à Buckingham, jeudi soir. Si nombre de dirigeants du parti dont Rajesh Bhagwan, Ajay Guness, Ariane Navarre-Marie, Pradeep Jeeha et Veda Baloomoody étaient de la partie, en revanche, le leader du MMM et député de la circonscription, Paul Bérenger, était absent.

Selon Deven Nagalingum, ancien député mauve de Stanley / Rose-Hill, et proche collaborateur de Paul Bérenger dans cette circonscription, le leader de l’opposition récemment démissionnaire n’a pu répondre présent car “souffrant d’une mauvaise grippe.” Il a ainsi annoncé aux invités présents qu’indisposé et sur les recommandations de son médecin, le chef de file du MMM n’allait pas pouvoir répondre présent à ce get-together avec les militants de base de la circonscription. Il nous revient que, plus tôt ce même jeudi, Paul Bérenger n’a pu, pour les mêmes raisons, assister à la réunion du Comité central de son parti.



Paul Bérenger est rentré chez lui hier

Les inquiétudes se sont dissipées sur l’état de santé du leader du MMM. Admis en clinique jeudi à la suite de violents maux de tête, Paul Bérenger a subi une batterie de tests jeudi et vendredi qui n’ont rien montré. Il a donc pu rentrer chez lui.

Les inquiétudes étaient réelles en soirée jeudi lorsqu’il a été annoncé que le leader du MMM, souffrant, serait absent du traditionnel dîner des militants de sa circonscription. Comme il ne rate quasiment jamais les activités à Stanley/Rose Hill, cette absence a donné lieu à pas mal de conjectures et de rumeurs, mais dès vendredi les nouvelles obtenues étaient rassurantes. Aussi, Paul Bérenger va profiter de la trêve des fêtes de fin d’année pour se reposer et passer du temps avec sa famille.



Le Mouvement patriotique “ancré dans l’opposition”

Après la cassure au sein de l’Alliance Lepep et les turbulences qui ont secoué le gouvernement suivant la démission du PMSD, le Mouvement patriotique (MP) réaffirme sa détermination à rester dans l’opposition. Dans une déclaration à Week-End, Atma Bumma, secrétaire général national du parti, a expliqué qu’il n’était pas question pour le parti de se rapprocher du pouvoir ou de céder à des tractations “s’il y en a”. Et de préciser : “Le MP est bien ancré dans l’opposition et restera dans l’opposition.” Le parti de la rose qui recevra ses membres et amis lors de sa fête de fin d’année, dans un restaurant à Quatre-Bornes, ce mercredi, profitera de l’occasion pour faire son bilan.