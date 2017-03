COMITÉ RÉGIONAL DE VACOAS/PHOENIX : Un match se termine par une agression

Des dénonciations sur la gestion du football à Vacoas/Phoenix, dont le cas d'un dirigeant qui siégerait au sein de deux clubs

La rencontre de la première division régionale de Vacoas/Phoenix mettant aux prises Glen Park Young Cadets à Henrietta Tropic, dimanche dernier sur le terrain de La Caverne, s'est terminée sur une mauvaise note. C'est ce qu'ont affirmé des spectateurs de cette rencontre nocturne. Suite à une coupure électrique après le but de Glen Park Young Cadets, inscrit à cinq minutes du coup de sifflet final, une échauffourée a éclaté. Un dirigeant de Glen Park Young Cadets a été agressé à la tête et a nécessité quelques points de suture. Selon nos informations, une déposition aurait été consignée à la station de Vacoas par le dirigeant concerné.

Que s'est-il passé dimanche dernier sur le terrain de La Caverne pour que la rencontre entre Glen Park Young Cadets et Henrietta Tropic dégénère et aboutisse à l'agression d'un dirigeant ? Un témoin de la scène est catégorique : « Nous condamnons cette agression parce que cela ne fait guère honneur au football. La question qu'il faut toutefois se poser est de savoir comment on en est arrivé là. Le déroulement de ce match demeure-t-il questionnable ? Je pense que nombreux sont ceux qui n'ont justement pas apprécié certaines choses au cours de ce match ».

Les incidents de dimanche dernier, dit-on, ont constitué la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Nombreux sont ceux qui pointent du doigt la gestion du football à Vacoas/Phoenix. D'ailleurs, une réunion d'urgence du comité régional s'est tenue lundi dernier, soit le lendemain de ce match. Au-delà de l'échauffourée et de l'agression de ce dirigeant, ce qui interpelle est le fait qu'une même personne agisse comme « office bearer » pour Glen Park Young Cadets et Henrietta Tropic au cours de la même saison.

Règlements « bafoués »

Pour notre interlocuteur, « trop de règlements ont été bafoués » au sein de ce comité régional et il est grand temps, a-t-il précisé, de « mettre de l'ordre ». À commencer par le cas de ce dirigeant qui siègerait au sein de deux clubs différents lors d'une même saison. « C'est tout simplement inadmissible. Nous nous posons d'ailleurs des questions quant au rôle de certaines personnes au sein du comité régional, mais également au niveau de la fédération. Car la façon dont les choses se passent à Vacoas/Phoenix fait que le championnat est faussé », a-t-il déploré.

Il nous revient ainsi qu'une majorité de clubs de la D1 régionale aurait signé une pétition destinée à être envoyée à la Mauritius Football Association (MFA). Ils réclament que les rencontres de ce week-end soient renvoyées en attendant que des solutions soient trouvées aux nombreuses problématiques qui rongent le football vacoassien. « Nous avons malheureusement appris que la fédération n'accédera pas à cette requête préférant jouer les journées restantes selon la même configuration », a-t-on indiqué.

Les critiques portent en outre sur les transferts, notamment ceux qui ont vu deux clubs de la région recruter chacun des joueurs étrangers. « Ces étrangers sont venus à Maurice pour travailler dans des usines ou encore pour étudier. Est-ce que la loi du pays permet à ces derniers de jouer au football selon l''occupation permit' qui leur a été remis ? À ma connaissance, il y a des procédures internationales à respecter lorsqu'un club engage un joueur étranger. Est-ce que la MFA a les respectées avant d'émettre une licence à ces joueurs ? », s'est-on demandé.

La MFA « ne fait pas mieux »

La MFA aurait été contactée et « il a été précisé que ces étrangers travaillant à Maurice ont le droit de jouer au football si leurs employeurs leur en ont donné la permission par écrit ». Toujours au chapitre des transferts, notre interlocuteur a affirmé qu'un joueur « a signé pour deux clubs mais continue à exercer, alors que selon les règlements, il aurait dû être suspendu ! ».

Ce qui révolte encore plus, a-t-on indiqué, c'est que la MFA a pris en charge l'organisation du championnat régional par le biais de son secrétaire-général, Didier Pragassa, et de Nazir Bowud. Une situation qui survient après les problèmes rencontrés dans le passé, surtout par rapport au non-respect de la période moratoire du comité régional, incapable de réduire le nombre d'équipes de 13 à huit— comme le préconise dans les règlements. Le comité régional ne sert lui que de support, a-t-on précisé.

« On pensait que la MFA allait mieux faire, mais tel n'est pas le cas en raison des problèmes évoqués. Avant que la MFA ne prenne en charge l'organisation de la D1, cette saison, il y avait déjà des problèmes à Vacoas/Phoenix. Imaginez-vous que cela fait environ deux ans qu'il n'y a pas de championnat de D2. Comme dirait l'autre : blanc bonnet, bonnet blanc », a-t-on fait ressortir.