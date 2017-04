Comme un parfum de Femme dans des représentations artistiques…

Il convient à toute heure – et on ne s’en lassera pas – de rendre un vibrant hommage à toutes les femmes du monde et dans le même temps montrer au Tout-Monde à quel point il est primordial d’œuvrer pour la parité de genres dans toutes les sphères de la vie tant publique que privée.

Combien de femmes, ces oubliées de la planète, ne subissent-elles pas les comportements pervers et destructeurs des hommes peu scrupuleux ? Les clochardes, les mendiantes, les handicapées violées, les personnes âgées assassinées, les mères célibataires, les femmes battues, harcelées et exploitées… Et qu’en est-il de ces jeunes mamans qui se donnent à des inconnus en vue de subvenir aux besoins multiples de leurs petits anges ?

Parmi les multiples réponses à ces situations difficiles, figure la mise en valeur de la contribution des femmes au plan artistique. J’ai récemment organisé une expo en hommage à la Femme en ce sens, l’objectif principal étant de freiner un trop-plein de fatalisme dans certains ouvrages artistiques et des récits de quelques littérateurs. D’où ma démarche de transmettre à la page Forum du Mauricien une kyrielle de représentations féminines ancrées dans des occupations et postures les plus diverses. Une manière d’éveiller l’esprit même des objets d’antan et de toujours, et d’embaumer par là même le cœur des femmes (et pourquoi pas des hommes en passant) pour le plus grand bonheur de tous!