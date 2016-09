COMMÉMORATION ; 50 ANS DE LA CITÉ DE PORT-LOUIS : Incursion à la Citadelle, l'une des fiertés portlouisiennes

La ville de Port-Louis a célébré, jeudi dernier, les 50 ans de son accession au statut de Cité. Si plusieurs activités étaient à l'agenda de la mairie de Port-Louis pour marquer l'événement, à cette occasion, le club Rotary Citadelle ont quant à eux entrepris l'initiative de recourir au reboisement des environs de la Citadelle. L'objectif étant de redonner le cachet verdoyant à La Citadelle, fort datant de 1840, et mieux le préserver. L'occasion pour nous de revenir sur cette forteresse du 19e siècle, de découvrir ses vestiges, son histoire et l'architecture militaire du site.

Une trentaine de plantes endémiques sont venues s'ajouter aux lierres et bougainvilliers plantés autour du site historique de la Citadelle. Il s'agit d'une initiative du Rotary Club de la Citadelle dans le cadre des 50 ans de la cité. Samedi dernier, les présidents et membres des clubs portlouisiens ont procédé à la mise en terre des plantes. Selon Allan Marimootoo, le président du Rotary de Port-Louis la Citadelle, « nous allons vérifier régulièrement leur état ». Le but étant de redonner à ce site historique son environnement verdoyant. Port-Louis existe depuis 281 ans — il a été fondé en 1735 par les colons français — et son accession au statut de cité date de 1966.

Bien qu'il y ait eu beaucoup d'annonces et contre-annonces concernant son réaménagement (musée avec du mobilier et personnages évoquant le style de vie de l'époque, lieu de spectacle, atelier d'artisans) et qui n'ont pas été concrétisées jusqu'ici, la Citadelle, fierté de la capitale, vaut à elle seule le déplacement. Pour l'historien Philippe La Hausse de la Louvière, la Citadelle n'est aujourd'hui qu'un lieu de visite.

Une porte aménagée dans l'épaisse muraille en bloc de basalte permet d'entrer dans l'enceinte du Fort Adelaide. Le fort fut nommé en l'honneur de l'épouse du roi d'Angleterre William IV, dont les majuscules du nom figurent au-dessus du fronton d'entrée.

La Citadelle érigée au 19e siècle au sommet de la Petite Montagne, une colline de 100 m d'altitude, est le symbole de la présence anglaise à Maurice. C'est ici, sur cette citadelle dominant tout le paysage que deux siècles plus tôt les Anglais pouvaient mater les rébellions et voir tous les navires ennemis entrants. Les Britanniques sont censés avoir construit ce fort dans la crainte d'une guerre civile contre les colons français. D'ailleurs, les canons qui pouvaient propulser leurs boulets sont encore visibles, installés dans la cour et sur les plate-formes supérieures.

Une période charnière de l'histoire de Maurice

Ce joyau de l'héritage historique de l'île Maurice trouve les origines de sa construction dans la fin de la période de l'esclavage et le commencement du Coolie Trade. Fort Adelaide fut construit à une période charnière de l'histoire de Maurice, période qui s'étend de 1830 à 1840 et qui voit graduellement mourir la vieille Isle de France et naître l'île Maurice des temps modernes. Construit aves des blocs de basalte, le fort est composé d'un mur extérieur, d'une grande cour intérieure, de bâtiments militaires rectangulaires, abritant autrefois des quartiers pour les officiers. Elle est aussi pourvue de fenêtres en bois massif et d'escaliers circulaires. Le Fort a été construit suivant le modèle classique de la forteresse militaire de cette époque, notamment avec la construction d'un tunnel souterrain qui permettait d'acheminer rapidement l'armée au port en cas d'attaque. Plus célèbre que ces congénères (fort George, Fort William, fort Victoria), le fort Adélaïde est la seule qui soit encore debout de nos jours.

En cette matinée de ce mercredi, les visiteurs sont pour la plupart des touristes: Chinois, Pakistanais, Anglais. Certains faisant une halte dans les boutiques qu'abrite le fort, d'autres admirant le panorama à travers des jumelles fixées au sol. Au nord: vue sur la rade et les bâtiments de la capitale, à l'est: Plaine Verte et ses maisons serrées les unes contre les autres, à l'ouest vue sur le Champ-de-Mars, Marie, Reine de la Paix et une vue d'ensemble de Port-Louis.

À travers l'histoire, le Fort Adelaide, plus connu sous le nom de la Citadelle, a été le théâtre de bien de péripéties, suivies de longs moments d'oubli. Utilisée à des fins militaires, elle fut par la suite livrée au pillage, avant que des initiatives n'en fassent un lieu de spectacle et d'exposition.

L'idée d'exploiter ce célèbre édifice comme centre artistique et touristique avait fait son chemin, depuis plusieurs années, aussi bien à l'office du tourisme que dans les milieux du spectacle. Livrée à la solitude après chaque spectacle, la vieille enceinte devint le sujet principal d'un projet de restauration qui mit du temps à faire son chemin. L'ancien fort devait continuer à survivre après les diverses manifestations à travers l'artisanat, le tourisme et la culture.

Construite par les artisans indiens

Selon les recherches d'Emmanuel Richon, historien et conservateur du musée Blue Penny (lien: www.potomitan.info), c'est le lieutenant colonel Fyers, ingénieur royal qui fut en charge des travaux. « Maurice sortait de l'esclavage. Beaucoup d'apprentis furent affectés à cette construction, prisonniers de l'Inde... mais il parut évident que cela ne suffirait pas et qu'une main d'œuvre supplémentaire importée de l'Inde serait nécessaire. En juillet 1833, Fyers disposait de 100 prisonniers à Petite Montagne, ceux-ci ne percevaient aucun salaire. En 1834, à la suite du cyclone, ces mêmes hommes durent être affectés à la réfection de toutes les infrastructures détruites et Fyers fut contraint d'arrêter le travail sur le chantier de la citadelle, attendant le retour des prisonniers. Ce n'est qu'en 1837 que Fyers reçut l'autorisation de réemployer des détenus sur le chantier du Fort Adélaïde.

Déjà en 1831, afin de pouvoir recruter des professionnels plus qualifiés, Fyers envoya à la garnison du Cap de Bonne-Espérance, un détachement de cinq maçons et trois briquetiers sortis du corps royal des Mines, afin d'y sélectionner cinquante hommes aptes à contribuer efficacement au chantier à Maurice. Ainsi, du Cap comme de Maurice même, quelques soldats servirent de manière limitée à la construction de la citadelle. Par ailleurs, quelques esclaves libérés et quelques apprentis servirent aussi mais comme ils se trouvaient rarement qualifiés, il fallait les former au préalable.

En fin de compte, Fyers fut contraint de faire venir d'Inde artisans libres et manœuvres. Ainsi, 70 maçons débarquèrent sur l'île. Bien que l'ordonnance l'autorisant à le faire datait de 1831, il ne s'y résigna qu'à cette date. L'année suivante, en 1838, 29 tailleurs de pierres, 38 maçons supplémentaires et 70 ouvriers arrivèrent en provenance de Bombay. En 1840, ils étaient environ 109, certains étaient retournés en Inde, d'autres morts, d'autres encore furent renvoyés dans leur pays. C'est ainsi qu'on peut donc affirmer que la construction de la citadelle témoigne des débuts de l'engagement et de la fin de l'esclavage.

En ce qui concerne la construction elle-même, c'est le Lieutenant Colonel Cunningham, ingénieur au service de la royauté qui dressa les premiers plans de ce qui deviendrait la citadelle. Redoute oblongue surmontée de 4 casemates de canons de 24 sur sa façade surplombant la ville, quatre autres canons sur la transversale opposée dominant la crête de la Petite Montagne. Quatre autres dominaient les flancs. La construction peut abriter 1 officier, 2 capitaines, 5 sous-officiers et 192 hommes de troupe, des stocks pour trois mois, des réserves d'eau de 40'000 gallons, un magasin de 280 barils de poudre. Le travail débuta en mai 1833. Fyers apporta quelques modifications au plan d'origine: on construisit donc en plus une batterie de mortier et des cellules de confinement. C'est en 1835 à proprement parler que le travail de construction de la citadelle débuta réellement.»