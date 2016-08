COMMERCE EXTÉRIEUR : Le déficit de 2016 maintenu à Rs 76 milliards

La balance commerciale pour cette année serait déficitaire de Rs 76 milliards, annonce Statistics Mauritius qui maintient l’estimation qu’elle a faite en mai dernier. Selon le relevé de nos échanges commerciaux pour le premier semestre de 2016 rendu public ce matin par Statistics Mauritius, les exportations aussi bien que les importations ont été en baisse, laissant un déficit de Rs 35,2 milliards contre Rs 34,2 milliards pour la période correspondante de 2015.

Le bilan du premier semestre 2016 indique que les exportations ont rapporté Rs 42,4 milliards par rapport à Rs 47,5 milliards pour les premiers six mois de l’année dernière. Ce repli est expliqué principalement par la baisse sensible des réexportations (de Rs 15,3 milliards à Rs 11,4 milliards) et des revenus provenant de l’approvisionnement des navires (de Rs 4 milliards à Rs 2,8 milliards). Statistics Mauritius observe que les recettes d’exportation de machines et d’équipement de transport ont chuté de 59,6 % en raison d’une réduction sensible des réexportations d’équipement téléphonique (-66,1 %). L’exportation de perles et pierres précieuses et semi-précieuses a également rapporté moins (-28,8 %). En revanche, les exportations de produits du secteur de la bijouterie ont augmenté d’environ 10 % alors que le secteur de l’horlogerie a enregistré des recettes en hausse de 12,2 %. Statistics Mauritius relève, par ailleurs, des performances améliorées du secteur alimentaire, le sucre (-8 %) et les produits de la mer (+ 3,7 %) ayant rapporté plus.

Le Royaume Uni s’est hissé à la première place chez nos marchés d’exportation, achetant pour un peu plus de Rs 4,7 milliards de produits au cours du premier semestre 2016 contre Rs 5,6 milliards pour la période correspondante de 2015. La France est remontée à la deuxième place, important pour Rs 4,5 milliards par rapport à Rs 4 milliards pour la même période de l’année écoulée. La valeur des exportations vers les États-Unis s’est élevée à Rs 4,1 milliards (-Rs 130 millions). L’Afrique du Sud a fait mieux que l’an dernier, achetant pour Rs 3,1 milliards (+ Rs 180 millions) de produits en provenance de Maurice. Autre marché de la région, Madagascar a importé pour près de Rs 3 milliards (+ Rs 256 millions). Les Émirats Arabes Unis, qui étaient pendant un certain temps le premier marché à l’exportation, ont cédé le pas. Les ventes sur ce marché ont baissé sensiblement (de Rs 7,7 milliards à Rs 1,6 milliard).

S’agissant des importations, quatre pays ont assuré environ 50 % de nos approvisionnements : Chine (17,9 % de part de marché), Inde (15,7 %), France (7,8 %) et Afrique du Sud (7,3 %). Les importations de l’Inde (de Rs 15,5 milliards à Rs 12,2 milliards) ont reculé en raison surtout d’une facture pétrolière plus faible. Les achats de la Chine se sont aussi repliés à Rs 13,9 milliards (-Rs 1 milliard environ). Cependant, les importations de la France (de Rs 5,5 milliards à Rs 6,1 milliards), d’Afrique du Sud (de Rs 5,2 milliards à Rs 5,7 milliards) et d’Allemagne (de Rs 1,9 milliard à Rs 2,5 milliards) et des Seychelles (de Rs 849 millions à Rs 1,4 milliard), entre autres, ont augmenté.

Le coût total de nos importations pour le premier semestre 2016 s’est élevé à Rs 77,6 milliards contre Rs 81,7 milliards. Comme souligné plus haut, la facture pétrolière a diminué, se chiffrant à Rs 7,4 milliards par rapport à Rs 10,7 milliards pour le semestre correspondant de 2015. Les importations d’équipement téléphonique ont aussi considérablement baissé, passant de Rs 9,2 milliards à Rs 5,6 milliards. Par contre, la valeur des produits alimentaires a grimpé, atteignant Rs 16 milliards (+ Rs 1,4 milliard) en raison principalement des importations accrues de produits de la mer (+ Rs 1 milliard à Rs 5,3 milliards).

Sur la base des données disponibles, Statistics Mauritius estime que les importations pour toute l’année 2016 pourraient se chiffrer à Rs 171 milliards alors que les recettes d’exportation devraient être de l’ordre de Rs 95 milliards, ce qui se traduit par un déficit d’environ Rs 76 milliards contre Rs 74 milliards en 2015.