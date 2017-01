COMMERCE EXTÉRIEUR—Le déficit continue de s’alourdir (-Rs 8,9 Mds)

La balance commerciale de Maurice a accusé un déficit de Rs 8,9 milliards en novembre 2016, soit une hausse de 10,7 % comparativement au montant enregistré pour le mois correspondant de 2015 (-Rs 8,1 milliards).

Selon le relevé publié ce matin par Statistics Mauritius, une augmentation de 5,5 % des importations (en valeur CIF-Cost, Insurance & Freight) à Rs 16 milliards a été notée en novembre 2016, et ce alors que les exportations (en valeur FOB – Free on Board) ont subi un léger recul (-0,4 %) comparativement à novembre 2015, se chiffrant à un peu moins de Rs 7,1 milliards.

La hausse des importations est expliquée, en une grande partie, par des factures plus importantes pour deux items : a) les machines et équipements de transport dont le montant est passé de Rs 3,6 milliards à Rs 4,5 milliards et b) les produits pétroliers qui ont coûté Rs 2,6 milliards contre Rs 1,8 milliard pour le même mois en 2015. Statistics Mauritius rapporte que la valeur des produits alimentaires a baissé en novembre 2016, s’établissant à Rs 2,7 milliards par rapport à Rs 3,4 milliards en novembre 2015. La facture pour les produits manufacturés classifiés principalement « by material » a également diminué, atteignant Rs 2,2 milliards (-Rs 403 millions).

Malgré un faible recul de ses ventes, la Chine a conservé sa première place chez nos fournisseurs, nos importations de ce pays se situant à Rs 2,8 milliards (-Rs 104 millions). L’Inde a consolidé sa deuxième place, exportant pour environ Rs 2,7 milliards contre Rs 2,1 milliards en novembre 2015. L’Afrique du Sud avec Rs 1,4 milliard d’exportations à fait mieux que la France (Rs 1,1 milliard) pour occuper la troisième place.

Pour ce qui est de nos exportations, la stagnation est toujours de mise en dépit d’une meilleure performance du côté des produits alimentaires dont les recettes se sont élevées à Rs 2,6 milliards par rapport à Rs 1,9 milliard en novembre 2015. Les exportations de produits manufacturés divers incluant les produits d’habillement ont accusé une baisse, passant de Rs 2,8 milliards à Rs 2,6 milliards.

Le meilleur marché à l’exportation en novembre dernier a été la France avec des achats de Rs 943 millions (+ Rs 207 millions) alors que les États-Unis, avec Rs 910 millions, ont grimpé à la deuxième place devant le Royaume-Uni (Rs 720 millions), l’Afrique du Sud (Rs 572 millions) et Madagascar (Rs 442 milliards).