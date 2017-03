COMMERCE EXTÉRIEUR: Un déficit de Rs 81,6 milliards (+ 9,2 %) enregistré en 2016

Un déficit commercial accru de 9,2 % à Rs 81,6 milliards a été enregistré en 2016, indique le dernier relevé de Statistics Mauritius sur l’évolution de nos échanges commerciaux avec l’extérieur. Rendu public hier, ce relevé fait état d’une diminution de nos exportations domestiques, de Rs 59 milliards à environ Rs 55,9 milliards, alors que des marchés porteurs, tels le Royaume-Uni, les États-Unis et l’Afrique du Sud, ont affiché des contre-performances.

Selon Statistics Mauritius, les exportations totales du pays (en valeur FOB) se sont élevées à Rs 83,8 milliards, contre Rs 93,3 milliards en 2015. Les exportations domestiques ont représenté Rs 55,9 milliards, soit une baisse de l’ordre de Rs 3 milliards comparativement à l’année précédente. Les réexportations ont également chuté (de Rs 26,9 milliards à Rs 22 milliards), du fait d’une chute (de Rs 10,2 milliards à Rs 3,5 milliards) des recettes sous l’item « équipement de télécommunications et accessoires ». Cette situation est expliquée par des achats réduits du marché des Émirats Arabes Unis.

Ce qui préoccupe davantage les autorités, dont la Banque de Maurice (BoM), c’est le recul des exportations domestiques. Les données de Statistics Mauritius démontrent que les recettes provenant des produits d’habillement ont diminué d’environ Rs 2 milliards pour se chiffrer à Rs 23,1 milliards. Les produits du secteur de la bijouterie/joaillerie ont aussi rapporté moins : Rs 1,2 milliard contre environ Rs 1,5 milliard en 2015. La valeur des exportations de perles et de pierres précieuses et semi-précieuses a également baissé, passant de Rs 4,1 milliards à Rs 2,5 milliards. En revanche, les recettes sucrières ont augmenté de 2,8 % pour s’élever à Rs 7,9 milliards. Les exportations de produits de la mer ont aussi rapporté plus : Rs 10 milliards (+ 5,6 %).

Au niveau des marchés à l’exportation (excluant les recettes provenant de l’approvisionnement des navires), on relève les contre-performances des marchés britannique (de Rs 10,7 milliards à Rs 9,4 milliards), américain (de Rs 9,1 milliards à Rs 8,9 milliards) et sud-africain (de Rs 7,5 milliards à Rs 6,3 milliards) alors que celui des Émirats Arabes Unis s’est effondré (de Rs 10,7 milliards à Rs 2,2 milliards) du fait de la baisse sensible des réexportations d’équipement de télécommunication.

Les importations totales (en valeur c.i.f.) de Maurice en 2016 se sont chiffrées à Rs 165,4 milliards, contre Rs 168 milliards en 2015. Cette réduction est expliquée principalement par une facture pétrolière plus faible (Rs 18 milliards contre Rs 20,4 milliards en 2015), une diminution des importations de perles et pierres précieuses/semi-précieuses (Rs 2,6 milliards par rapport à Rs 3,9 milliards l’année précédente), un repli à Rs 9,5 milliards (-Rs 4,9 milliards) des importations d’équipements de télécommunication.

Mais on note, par ailleurs, que la facture d’importation de produits alimentaires a augmenté d’environ Rs 2 milliards pour atteindre Rs 34,5 milliards, le pays ayant acheté plus de produits de la mer et autres produits laitiers. Une progression est également constatée concernant les boissons alcoolisées (+ Rs 300 millions à Rs 1,7 milliard), de machines et d’équipements industriels (+ Rs 1 milliard à Rs 5,3 milliards) et de véhicules (+ Rs 1,5 milliard à Rs 10,7 milliards).

Chez les fournisseurs, la première place est occupée par la Chine avec Rs 29,3 milliards devant l’Inde (Rs 27,3 milliards), la France (Rs 12,9 milliards), l’Afrique du Sud (Rs 12,4 milliards) et l’Allemagne (Rs 5,1 milliards). Les importations des trois derniers marchés sont en hausse. Pour 2017, Statistics Mauritius anticipe des exportations et importations autour de Rs 87 milliards et Rs 181 milliards respectivement, ce qui laisserait un déficit de l’ordre de Rs 94 milliards (+ 15,2 %).