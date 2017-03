COMMERCE EXTÉRIEUR—JANVIER 2017: Le déficit grimpe à Rs 8,6 milliards (+ 90,6%)

Une nette aggravation du déficit commercial a été notée en janvier 2017. Selon les données publiées par Statistics Mauritius, les échanges commerciaux ont été déficitaires de Rs 8,6 milliards pour le premier mois de l'année contre Rs 4,5 milliards pour le mois correspondant de 2016.

Cette progression de 90,6% du déficit commercial est attribuable à une augmentation de 20,8% de nos importations (valeur coût/assurance/fret) à environ Rs 14,2 milliards alors que nos exportations (Free-on-board) ont diminué de 23,2% pour s'élever à Rs 5,5 milliards. La hausse des importations est expliquée par une facture pétrolière accrue, celle-ci passant de Rs 1,3 milliard à près de Rs 2,1 milliards. Le coût des produits alimentaires importés a aussi pris l'ascenseur, atteignant Rs 3,1 milliards contre Rs 2,2 milliards en janvier 2016. Par ailleurs, Statistics Mauritius rapporte que les importations de machines et d'équipements de transport (de Rs 3,8 milliards à Rs 4,1 milliards) et de produits manufacturés divers (de Rs 894 millions à Rs 1,1 milliard) ont augmenté.

Côté exportations, les données de janvier 2017 indiquent que les recettes ont diminué de 20,8% pour se situer à Rs 5,5 milliards. Excluant les revenus provenant de l'approvisionnement des navires, le montant est passé de Rs 6,7 milliards à Rs 4,9 milliards. Ce repli est largement attribué à la faiblesse de nos exportations de produits manufacturés (Rs 1,8 milliard contre Rs 2,4 milliards en janvier 2016) et des machines et équipements de transport (les recettes passant de Rs 1,1 milliard à seulement Rs 130 millions). Ce recul est dû à des exportations réduites d'équipements de télécommunications.

Les États-Unis, qui constituaient le premier marché à l'exportation en décembre 2016, ont maintenu leur place de N° 1, achetant pour Rs 23 millions de produits locaux. Ils ont précédé le Royaume Uni (Rs 518 millions), la France (Rs 494 M), l'Afrique du Sud (Rs 454 M) et l'Italie (Rs 358 M). Nos exportations vers ces quatre derniers marchés ont baissé.

Au niveau de nos fournisseurs, la Chine a également préservé sa première place, ses exportations vers Maurice se sont chiffrées à Rs 2,2 milliards. L'Inde s'est retrouvée encore une fois à la deuxième place avec près de Rs 2 milliards d'exportation. La France (Rs 1,1 milliard) est troisième, précédant le Danemark (Rs 1,1 milliard) et l'Afrique du Sud (Rs 851 millions).