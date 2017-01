COMMERCE INTERNATIONAL—À LA CUSTOMS HOUSE: Sesungkur exprime des craintes face à la montée du protectionnisme

Le ministre des Services financiers, de la Bonne gouvernance et de la Réforme institutionnelle, Sudhir Sesungkur, a exprimé des craintes face à la montée d'une politique de protectionnisme des grandes puissances, à l'instar des Etats-Unis, qui pourraient avoir une conséquence négative directe sur nos exportations. C'était hier à l'occasion de la célébration de la Journée internationale des Douanes, à Mer-Rouge. Sudhir Sesungkur a toutefois précisé que « le gouvernement mauricien maintiendra sa politique d'ouverture ».

Le ministre des Services financiers a indiqué que la politique commerciale du pays sera soutenue par une diplomatie économique « sans précédent » pour consolider les marchés existants. Les négociations concernant le Comprehensive Economic Cooperation and Partnership Agreement (CECPA) avec l'Inde, le Free-trade Agreement avec la Chine et la New Africa Strategy se concentreront sur l'ouverture de nouveaux marchés pour les exportations. Aussi, affirme le ministre, « nous nous attendons à ce que notre politique de diversification ait un impact positif sur le secteur de l'exportation ». Toutefois, ajoute-t-il, avec la montée du protectionnisme, le commerce devra faire face à d'énormes défis. Dans le pire des cas, ajoute-t-il, « avec le Brexit, nos exportations seront sujettes à des règlements plus stricts et, peut-être, à une hausse de la taxe », ajoutant que l'incertitude est aussi de mise concernant l'AGOA. « But government will uphold its policy of openness », dit-il.

Sollicité pour donner plus de précisions sur la position de Maurice en cas de remise en question des accords bilatéraux et de libre-échange, à l'instar de l'AGOA, avec les Etats-Unis, le ministre Sesungkur a souligné qu'avec la politique de Donald Trump, « cela peut se produire » et que « Maurice devra se préparer à cela ». Et de nuancer : « Heureusement qu'il y a la Chine, qui prône le libre-échange. » Aussi, pour lui, « ce n'est pas la fin du monde s'il n'y a pas de renouvellement de l'AGOA » car « on va naviguer ».

Le ministre des Services financiers estime qu'il faudra qu'on « développe notre commerce ». Et pour cela, poursuit-il, « nous devons investir intelligemment dans les infrastructures », y compris dans les logistiques. Selon lui, le temps et les coûts liés à l'exportation et l'importation des produits seront réduits pour plus de compétitivité au niveau international. Dans ce sillage, annonce-t-il, « le pays investit massivement dans le port et l'aéroport », avant de reprendre : « As an integrated governement, clearance centre will be constructed at the airport, which will house customs and other governement agencies involved in the clearance of goods. »

Soulignant les questions de trafic illicite, de drogue et de blanchiment d'argent, il dira : « We have an even bigger challenge to deal with. » En tant que nouveau ministre des Services financiers, de la Bonne gouvernance et de la Réforme institutionnelle, il affirme se sentir concerné « au plus haut point » par ces questions, « qui affectent également la société ». Il dit faire confiance au département des douanes et autres agences « qui sont là pour faire respecter la loi » et pour » redoubler d'efforts afin de les combattre ».

Considérant les défis auxquels fait face la douane, il observe que le thème choisi pour cette journée internationale, “Data analysis for effective border management”, « tombe à point nommé ». Selon lui, l'analyse des données pour améliorer l'efficacité des services est très importante, soulignant que la Finance Act 2015 fait provision d'un échange d'informations entre la douane et le Passport and Immigration Office. Quant à la Finance Act 2016, elle fait provision pour un échange d'informations entre la MRA et les agences du secteur public pour qu'elles puissent s'acquitter de leurs tâches en bonne et due forme. Aussi, le ministre rappelle qu'une des dix stratégies du Budget 2016/17 « is about moving towards a fully-fledge digital society ».

Pour sa part, le directeur général de la MRA, Sudhamo Lal, a mis l'accent sur les projets concrétisés par la MRA pour faciliter le commerce et les affaires, citant notamment le Time Release Study, la Single Window Initiative, le Web-Based Customs Declaration Portal et l'e-Auction Sales System, opérationnel depuis hier. C'est le ministre Sesungkur qui, en un clic, a lancé ce nouveau produit numérique de la MRA. Selon lui, les échanges de données entre la MRA et les agences, qui ont pour responsabilité de faire respecter la loi, sont un « élément clé » dans le combat contre le terrorisme, pour la sécurité, la collecte des revenus et la promotion de la facilitation du commerce à travers le monde. A noter que le directeur des douanes, Vivekanand Ramburun, a également pris la parole à cette occasion. Il a notamment élaboré sur le thème choisi et parlé des tâches de son département.