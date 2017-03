COMMERCE RÉGIONAL - SADC-COMESA : Évolution défavorable des échanges

Les échanges commerciaux entre Maurice et les deux blocs économiques régionaux que sont la Southern African Development Community (SADEC) et le Common Market for Eastern and Southern Africa (COMESA) se sont intensifiés l'année dernière comparativement à 2015, mais ils n'ont pas été à l'avantage de Maurice. C'est ce qu'on constate à la lumière du bilan publié par Statistics Mauritius sur notre commerce extérieur en 2016.

Les données officielles indiquent que la valeur totale des échanges avec la SADC est passée de Rs 31,3 milliards en 2015 à Rs 32,3 milliards en 2016. Le déficit commercial avec ce bloc d'Afrique australe s'est fortement accru, se situant à Rs 5,4 milliards l'année dernière, contre Rs 2 milliards en 2015. Les importations de la SADC se sont élevées à Rs 18,8 milliards (+Rs 2,2 milliards) du fait d'un accroissement des achats de l'Afrique du Sud, premier fournisseur régional (de Rs 11,1 milliards à Rs 12,4 milliards), des Seychelles (de Rs 1,9 milliard à Rs 2,6 milliards) et de Madagascar (de Rs 1,6 milliard à Rs 1,8 milliard).

Ces trois pays se retrouvent également aux premières places au niveau des marchés d'exportation de la SADC. Les exportations vers l'Afrique du Sud ont diminué d'environ Rs 1,1 milliard pour se chiffrer à Rs 6,3 milliards. La Grande Île (de Rs 5,6 milliards à Rs 5,7 milliards) et les Seychelles (de Rs 950,8 millions à Rs 987,9 millions) ont augmenté leurs importations de Maurice. Nettement plus faibles, les exportations mauriciennes vers la Tanzanie ont aussi chuté (de Rs 215,8 millions à Rs 147,8 millions).

Maurice a depuis plusieurs années entretenu une balance commerciale favorable avec le bloc du COMESA. Les échanges totaux avec les pays membres de ce bloc ont progressé l'année dernière, atteignant Rs 15,8 milliards, contre Rs 14,2 milliards en 2015. Cependant, la balance commerciale qui était en faveur de Maurice pour Rs 1,8 milliard en 2015 affichait un écart positif d'environ Rs 1,1 milliard en 2016. Cette réduction est expliquée par des importations accrues de certains pays, notamment les Seychelles, Madagascar, le Kenya et l'Égypte. Coté exportations, on observe une progression sur le marché kényan (de Rs 676,7 millions à Rs 1,3 milliard) alors que des marchés tels l'Égypte, le Rwanda, la Zambie et le Zimbabwe montrent un fléchissement.

Par ailleurs, commentant la performance commerciale de Maurice en 2016, Enterprise Mauritius relève dans son dernier bulletin mensuel que la valeur des produits domestiques exportés n'a augmenté que modestement (+2,1% à Rs 59,2 milliards) et que des dix premiers marchés, cinq ont enregistré des hausses, soit les Etats-Unis, l'Afrique du Sud, Madagascar, les Pays-Bas et la Suisse. Enterprise Mauritius constate en même temps le recul des marchés britanniques, français, italien, espagnol et belge.

L'agence de promotion des exportations indique que des mesures correctives ont été prises par les autorités aussitôt qu'un recul des exportations a été constaté pour la période janvier-septembre 2016. Mention est faite du « Speed to Market Scheme » pour les exportateurs de produits textiles avec une subvention de 40% sur le coût du fret, des facilités de crédit-bail en devises pour la modernisation des entreprises orientées vers l'exportation, de l'allocation de participation aux foires internationales, du rabais sur le fret maritime et de l'Export Credit Guarantee Insurance.

Statistics Mauritius évoque également la politique de diversification des marchés et de consolidation des marchés existants, annonçant que pour le premier semestre 2017, une vingtaine de missions promotionnelles ont été programmées. « As we prepare our Action Plan 2017-2018, consultations are underway with manufacturers and exporters to better reflect their requirements, plans and expectations in our activities and services », est-il ajouté.