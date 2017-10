COMMERCE/LOGISTIQUE : Des solutions technologiques pour une meilleure gestion

La société Cybernaptics, basée à Mer Rouge, a présenté conjointement avec la Mauritius Freeport Development, Qlik SA et Zebra, les dernières solutions technologiques et systèmes informatiques pour une gestion plus pointue des opérations commerciales et toute la chaîne logistique. C’était lors d’une conférence sur le thème « Retail Ecosystem » tenue à l’hôtel Le Méridien et à laquelle ont participé des représentants d’entreprises phares du commerce et de la distribution à Maurice.

Le CEO de Cybernaptics, Viv Padayachy, a lors de cette conférence parlé de l’importance des plateformes digitales au service de la grande distribution et du commerce. Lancée en 1999, Cybernaptics est un prestataire de solutions informatiques pour les entreprises et organisations gouvernementales, avec une clientèle mauricienne et internationale. Elle propose de solutions en matière de veille des affaires, d’analyse des données et d’automatisation d’entreprise, entre autres. Comptant des clients dans divers secteurs de l’économie mauricienne, Cybernaptics a étendu ses activités en Ethiopie, au Malawi, en Tanzanie, à Madagascar et à Mayotte.

Cybernaptics a conclu un partenariat avec la société indienne Godrej Infotech Ltd pour enrichir l’offre sur Microsoft Dynamics à Maurice et dans la région avec la commercialisation de « LS Retail ». Ce produit, expliquent les parties concernées, est un leader mondial dans la gestion des opérations commerciales. Kingshum Chatterjee, Head of Business and Marketing de Godrej Infotech Ltd, était un des intervenants à la conférence, dans le cadre de la toute nouvelle collaboration engagée entre les deux sociétés. Autre intervenant à la conférence, Hans Herchenroder, directeur commercial de Mauritius Freeport Development Ltd (MFD), a élaboré sur les procédés de son entreprise qui offre depuis plusieurs années des services d’entreposage et de logistique, utilisant à cet effet des solutions informatiques.

Par ailleurs, Ryhno Joubert, regional manager de Qlik SA pour l’Afrique, a fait un survol des avantages apportés par les solutions de cette marque, en relevant le défi que représentent la situation de plus en plus forte du commerce en ligne et l’évolution des habitudes d’achat des clients. Selon lui, d’ici 2020, 40 % des ventes en lignes se feront sur un téléphone mobile. De grandes marques, telles Ikea, utilisent les applications Qlik – qui couvrent de nombreuses fonctions et offrent un tableau de bord en temps réel et pour l’analyse a posteriori de nombreux facteurs permettant d’optimiser les opérations et les ventes. Un représentant de Zebra Technologies a présenté les produits offerts par cette société américaine spécialisée en systèmes de code-barres et autre équipement de communication en entreprise.

Les organisateurs de la conférence font ressortir que de nouvelles technologies, de plus en plus intelligentes, permettent aujourd’hui de mieux gérer les divers procédés de production, de distribution et de vente. Des solutions technologiques qui aident à mieux cibler les besoins de la clientèle.