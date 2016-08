COMMISSION D’ENQUÊTE—ANTOINE DOMINGUE: « Rétablir la peine capitale pour les trafiquants »

Me Antoine Domingue a déposé lundi devant la Commission Lam Shang Leen. L’ancien président du Bar Council, connu pour ses prises de position sans ambages, a soutenu que « pour gagner la guerre que nous menons contre la drogue et les trafiquants, (…) s’il s’avère, après une étude mûre et réfléchie, que le rétablissement de la peine de mort soit l’arme la plus concrète pour gagner cette guerre, alors il n’y a pas à hésiter ». « Nous sommes bel et bien en état de guerre. En décortiquant les colonnes des journaux chaque jour, on se rend compte que la situation est bien pire que durant les années après la Commission Rault ! »

Antoine Domingue a souligné d’entrée de jeu qu’il a, pour des raisons personnelles, opté depuis des années de ne pas s’occuper de cas relatifs à la drogue. Cependant, il garde un regard aiguisé sur ce qui se passe dans ce domaine. En réponse à la représentante du State Law Office (SLO), qui voulait savoir s’il « détient des preuves pour avancer que la situation de la drogue dans le pays s’est détériorée », Antoine Domingue a fait ressortir que « s’il n’y avait pas urgence, il n’y aurait pas eu cette présente Commission d’enquête ». Et d’ajouter : « Le Premier ministre est celui qui a institué cette commission. Il est descendu sur le terrain dans sa circonscription pour se rendre compte de la situation. The PM knows better… »

Soulignant qu’il est personnellement contre la peine capitale, Me Domingue a expliqué : « Avec la situation actuelle, où nos jeunes surtout sont très vulnérables, essentiellement à cause des ravages que causent les drogues synthétiques, je me rangerais du côté de ceux qui rétabliraient la peine de mort. Car il ne s’agit ni plus ni moins de découdre avec des empoisonneurs publics ! Ces trafiquants n’ont aucun scrupule à venir vendre leurs poisons à nos jeunes et à notre population. Quelle sanction devrions-nous prendre contre eux ? » Pour l’ancien président du Bar Council, « il ne s’agit pas d’être mou ». « Si on opte pour la manière douce dans cette guerre, nous n’allons jamais la gagner. Il faut donc choisir la manière forte. La meilleure façon de se défaire de ce fléau grandissant, c’est de donner un signal très fort. » Sinon, poursuit-il, « dans une dizaine d’années, nous allons nous retrouver avec une nouvelle commission d’enquête et l’on répétera tout ce que nous avons préconisé ici aujourd’hui ». Cependant, à différentes reprises dans sa déposition, Antoine Domingue devait nuancer ses propos s’agissant des toxicomanes : « Il ne faut pas faire d’amalgame entre les deux. Le consommateur ne mérite pas la prison. Il devrait être traité pour son addiction et suivi médicalement. »

En revanche, à une question de l’assesseur Sam Lauthan sur la façon de statuer que « certains toxicomanes deviennent des jockeys pour des besoins financiers », l’ancien président du Bar Council devait trancher : « Si de son statut de consommateur, il est devenu un vendeur, c’est clair et net : il a franchi le pas et a commis un délit. La personne doit donc prendre ses responsabilités devant la loi. » Bien entendu, a ajouté l’avocat, « il faudra bien voir si la personne est sincère si elle réclame une chance de se repentir et de se racheter. Il faudra absolument éviter les abus et les amalgames ».

S’agissant des ramifications entre la mafia et les avocats, Me Domingue a déclaré qu’il pense que « certains avocats sont à la solde de ces trafiquants ». Et d’ajouter : « Mais ils sont peu nombreux… En même temps, il n’en faut pas beaucoup pour faire les basses besognes de ces empoisonneurs publics. »

Créer une nouvelle entité indépendante et autonome

Le Chairman de la Commission d’enquête sur la drogue, l’ancien juge Paul Lam Shang Leen, a relancé hier une idée qu’il avait déjà contemplée à l’issue de la déposition de Me Antoine Domingue. Il s’agit de la création d’une nouvelle unité destinée à ramener sous un même toit toutes les affaires relatives à la drogue, qu’il s’agisse des consommateurs ou des trafiquants. Une telle structure devrait bénéficier de ses propres enquêteurs qui « ne seraient pas sous l’unique responsabilité du Commissaire de Police », a souhaité Me Domingue, qui est « en faveur de la création d’une telle entité ». Il a aussi été question que cette structure puisse s’occuper de la réhabilitation et du traitement des toxicomanes, et ce avec le soutien des médecins et des travailleurs sociaux, entre autres.