COMMISSION D’ENQUÊTE : Confusion autour de l’identité d’une gérante de boulangerie et d’une détenue

Les deux portant le même nom de famille et étant cousines, le Chairman Lam Shang Leen opte pour une enquête approfondie « avant d’aller plus loin »

Après une première comparution le 2 mars dernier, la gérante d’une boulangerie de Beau-Bassin a de nouveau comparu hier devant la Commission Lam Shang Leen. Au fil d’une série de questions, il s’est avéré qu’il y aurait peut-être une « confusion autour de l’identité de cette businesswoman de même qu’une détenue qui purge actuellement une peine de prison ». L’ex-juge Paul Lam Shang Leen a expliqué qu’il rappellerait la gérante de boulangerie « si les zones d’ombre subsistent ». Celle-ci a rétorqué que « toute cette affaire est un malentendu ». « On est en train de confondre mon identité avec celle d’une cousine, qui partage le même nom de famille que moi, et qui se trouve en prison », soutient-elle.

La principale concernée a, à la fin de la session d’hier, tenu à mettre les points sur les “i” : « Comprenez-moi, je travaille directement avec le public. Or, depuis que j’ai été convoquée par la Commission et que mon nom a paru dans certains journaux, je dois faire face à des questions… Je ne veux pas que mon nom et celui de mes proches soient traînés dans la boue et associés à tout cela. Ce n’est qu’un malentendu ! » Le Chairman Paul Lam Shang Leen a indiqué que « la raison pour laquelle la Commission a souhaité vous questionner, c’est pour savoir si vous avez, entre autres, des liens avec une certaine Zaheera Tafazul… » La gérante de boulangerie, convoquée par la Commission, devait alors indiquer qu’il s’agit de sa cousine. « Elle se trouve actuellement en prison pour une affaire de drogue ». Souhaitant savoir si elle entretenait des liens avec cette parente, Paul Lam Shang Leen a eu comme réponse : « Son fils habite chez moi, avec ma famille. Ma cousine l’appelle… »

Dans un premier temps, la businesswoman devait rester vague quant au moyen de communication entre la détenue et son fils. Puis, sur l’insistance de Paul Lam Shang Leen, elle devait laisser comprendre que « ma cousine appelle parfois sur mon téléphone, parfois sur celui de mon mari pour parler avec son fils ». « Je n’ai qu’un numéro de téléphone et mon mari a le sien. Mon neveu utilise un numéro pour contacter sa mère, mais je ne l’ai pas en tête ». L’ancien juge Lam Shang Leen lui a alors demandé de produire ce numéro à la Commission « dans les plus brefs délais, afin que nous puissions poursuivre l’enquête ». « S’il s’avère que le numéro qui nous a été communiqué, et sur lequel il y a énormément de communications avec la prison, se trouve être le vôtre, vous serez de nouveau convoquée ».

Étant donné « une certaine confusion sur votre identité et celle de votre cousine, et de même en ce qu’il s’agit de ce numéro de téléphone, nous allons arrêter l’interrogatoire pour le moment, afin de permettre aux enquêteurs de chercher plus d’informations », dit-il. « Si nous avons besoin de plus d’éclaircissements, nous vous rappellerons ici. Mais entre-temps, veuillez soumettre les informations requises afin de nous aider dans cette tâche… Comprenez que nous vous demandons votre collaboration et votre honnêteté car cela ne peut que vous aider ».

Paul Lam Shang Leen devait aussi demander à la gérante de la boulangerie si elle savait que son père avait été condamné et fait de la prison, il y a plusieurs années, pour des délits liés à la drogue. Devant la réponse négative, il devait relever que « vous étiez peut-être petite, mais personne ne vous a rien raconté sur le parcours de votre père ? Moi, par contre, je me souviens bien de cette affaire… »

Cette gérante de boulangerie a également dû fournir des explications ainsi que des documents, dont des relevés bancaires, des déclarations fiscales et autres, s’agissant de la compagnie que son mari, sa mère, d’autres proches et elle-même gèrent. « Comprenez Madame », devait à plusieurs reprises expliquer Paul Lam Shang Leen, « les raisons pour lesquelles nous vous avons demandé de venir déposer devant cette Commission, c’est que vous avez dit être propriétaire d’une boulangerie, mais selon les relevés bancaires ainsi que les déclarations fiscales, vous êtes en faillite. Or, il y a eu un versement de Rs 200 000 par chèque sur l’un de vos comptes bancaires, mais nous ne trouvons aucune trace de transfert ou autre… »

La gérante de cette boulangerie devait aussi indiquer qu’« outre notre boulangerie, lancée il y a quatre ans, nous avons aussi la boutique que tenait mon père ». « Nous ne tenons pas de comptes réguliers s’agissant de ce business, mais les ventes aident à joindre les deux bouts. » Elle a aussi admis avoir eu « une BMW datée de 1993, que nous avons vendue à Rs 125 000, il y a quatre ou cinq mois. Nous étions aussi propriétaires d’un camion de la marque Nissan qui a été vendu. » La femme d’affaires a aussi admis qu’elle avait fait l’acquisition d’une maison à Curepipe « d’une valeur de Rs 400 000 et que je loue à Rs 16 500 ». Et d’ajouter qu’elle a contracté un emprunt de la défunte Bramer Bank pour l’acquisition d’un bungalow à Flic-en-Flac « d’une valeur de Rs 2,8 M ».